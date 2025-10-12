משפחות החטופים עודכנו כי מועד שחררור יקירהם החיים צפוי להיות מחר החל מהשעה 08:00 בבוקר, ואילו גופות החללים יימסרו ככל הנראה אחר הצהריים

עסקת החטופים: על פי הערכות שמפורסמות הערב, החטופים החיים צפויים להשתחרר ככל הנראה בשתי פעימות כאשר הפעימה הראשונה תהיה בשעה 8 בבוקר משתי נקודות שונות ברצועה וזמן קצר לאחריה ישוחררו חטופים נוספים מאיזור נוסף. בשעות אחר הצהריים ישוחררו גופות החטופים שאינם בין החיים – כאשר היום כבר דווח כי ככל הנראה לא כל החללים ישובו מחר . משפחות החטופים עודכנו כי זוהי שעת השחרור הצפוי נכון לעכשיו ועליהם להתייצב בחניון רעים לקבלת פני יקיריהם בשעה 07:30 בבוקר.

מוקדם יותר היום, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, הודיע כי יתכן שהשחרור יחל כבר בשעה 6 בבוקר לערך. עוד קודם לכן היו דיווחים לפיהם יתכן והשחרור כבר יחל היום, מה שבפועל כנראה כבר לא יקרה. כך שהדברים דינימיים ומשתנים כל העת, אך הערכה מדברת על כך שחמאס ישחרר את החטופים לפני שטראמפ ינחת בארץ – לקראת השעה 10:00 שעוננו.

אנו רק מייחלים ומתפללים שאכן כולם ישוחררו, ושלא יהיו תקלות או עיכובים בלתי צפויים נוספים בתהליך.