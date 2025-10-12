אשת התקשורת אמילי עמרוסי, מתייחסת לשחרור החטופים הצפוי מחר בשעות הבוקר, ואומרת כי אם השחרור יגלוש אל תוך כניסת החג, היא תשאיר את הטלויזיה דלוקה.
עמרוסי כתבה: "אני דתיה. אבל אם למרבה הזוועה ימשיך להתעכב שחרורם ויגלוש אל כניסת החג, אשאיר את הטלוויזיה דולקת בלי קול".
לדבריה: "הבעיה ההלכתית (העקיפה – הנאה מחילול שבת של אחרים) חשובה בעיניי פחות מההיצמדות לפעימת הלב הלאומית האחת. שאולי אף פעם לא פעמנו ככה יחד".
"את שמותיהם ושמות אימהותיהם של החוזרים מן השְׁאוֹל אני יודעת מתוך שינה. וכשאראה אותם עולים מן האדמה, תחיית מתים לנגד עינינו, אברך בשם ומלכות שֶׁהֶחֱיָנוּ וְהֶחֱיָם".
ערן
ברכת מתיר אסורים22:16 12.10.2025
אלי בללי
חחחחחחחחח, נרקסיסטית חולת צומי, למי אכפת.22:31 12.10.2025
שפוי
לא הבנתי מה יהיה חסר בעניין הלאומי אם הגברת הטיפשה הזו לא תראה בטלויזיה את שחרור החטופים כמה טמטום יש אצל האנשים האלה22:29 12.10.2025
נתי
למה הדרדרות דתית של דתלשית בתהליך זה חדשות?22:28 12.10.2025
ארי
עוד רפורמית שמחפשת כותרות, פעם סיפרה שהדליקה חשמל בשבת כדי לבחור בפעם הבאה לא להדליק, ממש גאונות.22:47 12.10.2025
