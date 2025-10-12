אשת התקשורת אמילי עמרוסי, אומרת כי אם שחרור החטופים מחר יגלוש אל תוך כניסת החג, היא תשאיר את הטלויזיה דולקת: "הבעיה ההלכתית חשובה פחות מהעניין הלאומי"

אשת התקשורת אמילי עמרוסי, מתייחסת לשחרור החטופים הצפוי מחר בשעות הבוקר, ואומרת כי אם השחרור יגלוש אל תוך כניסת החג, היא תשאיר את הטלויזיה דלוקה.

עמרוסי כתבה: "אני דתיה. אבל אם למרבה הזוועה ימשיך להתעכב שחרורם ויגלוש אל כניסת החג, אשאיר את הטלוויזיה דולקת בלי קול".

לדבריה: "הבעיה ההלכתית (העקיפה – הנאה מחילול שבת של אחרים) חשובה בעיניי פחות מההיצמדות לפעימת הלב הלאומית האחת. שאולי אף פעם לא פעמנו ככה יחד".

"את שמותיהם ושמות אימהותיהם של החוזרים מן השְׁאוֹל אני יודעת מתוך שינה. וכשאראה אותם עולים מן האדמה, תחיית מתים לנגד עינינו, אברך בשם ומלכות שֶׁהֶחֱיָנוּ וְהֶחֱיָם".