הרמטכ"ל נשא הצהרה מיוחדת לקראת שחרורם של החטופים, כשאמר כי "הלחץ הצבאי שהפעלנו בשנתיים האחרונות, יחד עם המהלך המדיני המשלים מהווים ניצחון על חמאס"

רגע לפני שחרורם הצפוי של החטופים, הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס הערב (ראשון) להיערכות מחדש של צה"ל ברצועת עזה ותחילת המבצע להשבת החטופים מהשבי. בדבריו בירך על המהלך וחיזק את הלוחמים על פועלם שהביא לרגע הנוכחי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

"עם חזרת החטופים, אנחנו מממשים את אחת המטרות החשובות שלשמה יצאנו למלחמה, מטרה שהיא התחייבות לאומית, מוסרית ויהודית" אמר זמיר. "הלחץ הצבאי שהפעלנו בשנתיים האחרונות, יחד עם המהלך המדיני המשלים מהווים ניצחון על חמאס. נמשיך במימוש יתר יעדי המלחמה – במעשינו. אנו מעצבים מחדש את פני המזרח התיכון ואת אסטרטגיית הביטחון שלנו לשנים הבאות".

עוד באותו נושא בשעות הבוקר המוקדמות: כך צפוי להיראות שחרור החטופים 16:37 | חדשות סרוגים 3 2 😢 😀

לדבריו, "ביטחונם של לוחמינו בקרב ושל החטופים בשבי עמדו לנגד עיני כשיקול מרכזי בכל מהלך הלחימה. פעלנו בדיוק ובמקצועיות, בשיטתיות ובאחריות. קיבלנו החלטות מורכבות על מנת לא לסכן את שלומם של החטופים ולצמצם באופן משמעותי נפגעים לכוחותינו".

בסיכום דבריו זמיר פנה לכוחות: "מפקדי צה"ל ולוחמיו, ראיתי את הנחישות שלכם להשיב את החטופים הביתה. ראיתי את העיניים הבורקות מעבר למסך העייפות, את האמונה בצדקת הדרך. עשיתם זאת, הבאתם את היום"