נערכים להשבת החטופים: רגע לפני שחרורם הצפוי של 48 החטופים משבי החמאס, בצה"ל פרסמו כעת (ראשון) תיעוד מנקודת הקליטה הראשונית אליה יגיעו החטופים לאחר הגעתם לישראל.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

(צילום: דובר צה"ל)

על פי ההערכות, השחרור צפוי להתחיל מחר בשעות הבוקר המוקדמות – כרגע באזור 6:00 או 7:00 בבוקר, אך מתאם השבויים והנעדרים גל הירש אמר מוקדם יותר היום כי "דברים יכולים להשתנות". החטופים החיים יועברו תחילה לשיירות של הצלב האדום, כשבכל שיירה יהיו 8-10 כלי רכב – כולל אמבולנס למקרה הצורך. הירש הבהיר כי "כל מה שהצלב האדום ביקש מאיתנו – הם קיבלו".

נקודת הקליטה הראשונית לחטופים (צילום: דובר צה"ל)

בהמשך, עם העברתם לישראל, הם ייפגשו עם צוותים ישראלים שיכללו מומחים בתחום. משם החטופים יעברו למחנה רעים, שם הם ייפגשו לראשונה עם בני משפחותיהם ויעברו בדיקה רפואית – ורק לאחר מכן הם יועברו לבתי החולים. על פי התכנון, 10 מהחטופים יאושפזו בתל השומר, 5 בבילינסון ו-5 באיכילוב – אך נאמר כי בבתי החולים סורוק וברזילי נערכו גם כן למקרה שיידרש פינוי חירום של חלק מהחטופים, בהתאם למצבם הבריאותי.

נקודת הקליטה הראשונית לחטופים (צילום: דובר צה"ל)

רק אחרי העברת החטופים החיים, אנשי הצלב האדום יחזרו לרצועת עזה כדי לאסוף את הארונות שמכילים את גופות החללים החטופים. אחרי החזרתם, כח המשימה הבינלאומי – שיכלול נציגים מישראל, ארה"ב, קטאר, מצרים וטורקיה, יתחיל לעבוד במטרה לאתר את החללים החטופים שלא יוחזרו.

נקודת הקליטה הראשונית לחטופים (צילום: דובר צה"ל)