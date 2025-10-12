בצה"ל נערכים לקליטת 20 החטופים החיים אחרי שחרורם הצפוי מחר בבוקר, כשהקימו נקודות קליטה ראשוניות שאליהם החטופים יועברו אחרי הגעתם לישראל. צפו

נערכים להשבת החטופים: רגע לפני שחרורם הצפוי של 48 החטופים משבי החמאס, בצה"ל פרסמו כעת (ראשון) תיעוד מנקודת הקליטה הראשונית אליה יגיעו החטופים לאחר הגעתם לישראל.

צפו בתיעוד:

על פי ההערכות, השחרור צפוי להתחיל מחר בשעות הבוקר המוקדמות – כרגע באזור 6:00 או 7:00 בבוקר, אך מתאם השבויים והנעדרים גל הירש אמר מוקדם יותר היום כי "דברים יכולים להשתנות". החטופים החיים יועברו תחילה לשיירות של הצלב האדום, כשבכל שיירה יהיו 8-10 כלי רכב – כולל אמבולנס למקרה הצורך. הירש הבהיר כי "כל מה שהצלב האדום ביקש מאיתנו – הם קיבלו".

בהמשך, עם העברתם לישראל, הם ייפגשו עם צוותים ישראלים שיכללו מומחים בתחום. משם החטופים יעברו למחנה רעים, שם הם ייפגשו לראשונה עם בני משפחותיהם ויעברו בדיקה רפואית – ורק לאחר מכן הם יועברו לבתי החולים. על פי התכנון, 10 מהחטופים יאושפזו בתל השומר, 5 בבילינסון ו-5 באיכילוב – אך נאמר כי בבתי החולים סורוק וברזילי נערכו גם כן למקרה שיידרש פינוי חירום של חלק מהחטופים, בהתאם למצבם הבריאותי.

רק אחרי העברת החטופים החיים, אנשי הצלב האדום יחזרו לרצועת עזה כדי לאסוף את הארונות שמכילים את גופות החללים החטופים. אחרי החזרתם, כח המשימה הבינלאומי – שיכלול נציגים מישראל, ארה"ב, קטאר, מצרים וטורקיה, יתחיל לעבוד במטרה לאתר את החללים החטופים שלא יוחזרו.