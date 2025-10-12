מתאם השבויים והנעדרים גל הירש הציג את פרטי התכנית לשחרורם של החטופים – שצפוי להתחיל מחר בשעות הבוקר המוקדמות. החטופים החיים ישוחררו תחילה, ולאחר מכן החללים החטופים

נערכים לחזרה הביתה: מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, הציג היום (ראשון) בשיחה עם כתבים את פרטי התכנית הצפויה לשחרורם של החטופים מחר מהשבי בעזה וקליטתם בישראל.

על פי ההערכות, השחרור צפוי להתחיל מחר בשעות הבוקר המוקדמות – כרגע באזור 6:00 או 7:00 בבוקר, אבל נאמר כי "דברים יכולים להשתנות". החטופים החיים יועברו תחילה לשיירות של הצלב האדום, כשכל שיירה של הצלב האדום יהיו 8-10 כלי רכב, כולל אמבולנס למקרה הצורך. הירש הבהיר כי "כל מה שהצלב האדום ביקש מאיתנו – הם קיבלו".

בהמשך, עם העברתם לישראל, הם ייפגשו עם צוותים ישראלים שיכללו מומחים בתחום. משם החטופים יעברו למחנה רעים, שם הם ייפגשו לראשונה עם בני משפחותיהם ויעברו בדיקה רפואית – ורק לאחר מכן הם יועברו לבתי החולים. על פי התכנון, 10 מהחטופים יאושפזו בתל השומר, 5 בבילינסון ו-5 באיכילוב – אך נאמר כי בבתי החולים סורוק וברזילי נערכו גם כן למקרה שיידרש פינוי חירום של חלק מהחטופים, בהתאם למצבם הבריאותי.

רק אחרי העברת החטופים החיים, אנשי הצלב האדום יחזרו לרצועת עזה כדי לאסוף את הארונות שמכילים את גופות החללים החטופים. אחרי החזרתם, כח המשימה הבינלאומי – שיכלול נציגים מישראל, ארה"ב, קטאר, מצרים וטורקיה, יתחיל לעבוד במטרה לאתר את החללים החטופים שלא יוחזרו.