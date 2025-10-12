ברשת "אל-חדת'" הסעודית דווח כי שרידיו של המרגל אלי כהן, שנקברו בסוריה, "עשויים להימסר בקרוב לישראל" יותר מ-60 שנה אחרי שהוא הוצא להורג

אחרי יותר מ-60 שנה: ברשת "אל-חדת'" הסעודית דווח היום (ראשון) כי שרידיו של המרגל אלי כהן, שנקברו בסוריה, "עשויים להימסר בקרוב לישראל".

כזכור, מאז נפילת משטר אסד בסוריה בדצמבר האחרון עלו תקוות חדשות לכך שיהיה אפשרי לאתר את שרידיו של אלי כהן, שהוצא להורג בתלייה בסוריה ב-1965. בשבועות שאחרי עליית הממשל החדש של אחמד א-שרע דווח מספר פעמים כי ישראל יצרה קשר עם גורמים בסוריה לטובת איתור עצמותיו של המרגל, שמקום קבורתו אינו נודע.

במאי האחרון דווח כי ייתכן שגופתו של כהן חולצה במסגרת המבצע החשאי שבו הוחזרה גופתו של צבי פלדמן ז"ל, שנעדר מאז קרב סולטאן יעקוב ב-1982. עם זאת, לאחר בדיקה התברר כי כהן לא היה אחד מ-4 הגופות שהועברו לישראל.