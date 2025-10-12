יום לפני הדדליין של חמאס ולפני ביקורו של דונלד טראמפ בישראל, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר בראיון לרשת NBC כי "החטופים צפויים להשתחרר מרצועת עזה בכל רגע"

יום לפני הדדליין של חמאס: סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, אמר כעת (ראשון) בראיון לרשת NBC כי "החטופים צפויים להשתחרר מרצועת עזה בכל רגע".

עוד הוסיף והבהיר כי "אין בכוונת ארה"ב להציב כוחות צבאיים ברצועת עזה או בישראל. מדינות ערביות ומוסלמיות ישלחו חיילים לעזה – אך לא יהיו שם חיילים אמריקנים".

עוד באותו נושא דיווח דרמטי: חמאס מוכן לשחרר את החטופים היום 12:55 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

כזכור, מוקדם יותר היום דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי חמאס הודיע לישראל דרך מתווכות שהוא יכול לשחרר את 20 החטופים החיים בהם הוא מחזיק כבר היום. עם זאת, גורם ביטחוני אמר כי "בשלב זה אין שינוי בהערכת המודיעין. צה״ל ערוך לכל התפתחות בנוגע לקליטת החטופים".

אמש פורסם כי בישראל החלו בהיערכות לקראת האפשרות שייתכן ששחרורם של חלק מהחטופים יוקדם כבר להיום. עם זאת, הציפייה בישראל היא שחמאס יחכה עד הרגע האחרון לשחרור כל החטופים מהשבי.