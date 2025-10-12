נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בכיכר החטופים ואמר כי "ההסכם הוא לא פשוט. יהיו בו דברים מאוד כואבים, אבל אנחנו מבינים שזה רגע היסטורי שיכול לתת לנו אופק אמיתי של ותקווה ושינוי במזרח התיכון"

רגע לפני שחרורם הצפוי של 48 החטופים משבר החמאס, נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום (ראשון) לכיכר החטופים, שם נפגש עם בני המשפחות. בדבריו התייחס להסכם הפסקת האש וחזרתם של החטופים מהשבי, כשחזר וקרא לחמאס לעמוד בהתחייבויותיו כלפי ישראל.

"בשמחת תורה לפני שנתיים הם נחטפו, ובשמחת תורה עוד יומיים בעז״ה ישובו כמה שיותר הביתה. אנחנו רוצים לראות את כולם" אמר הרצוג למשפחות. "אנחנו מתרגשים מאוד, כל עם ישראל מתרגש מאוד. פעימות ליבנו דופקות ביחד בכל רחבי הארץ ובעולם כולו, אין דבר שאנחנו מייחלים יותר מלראות אותם בבית".

"בראש ובראשונה חשוב לי לראות את כולם בבית. מי לשיקום, והשיקום יהיה לא פשוט כמו תמיד, ומי לקבר ישראל" הוסיף. "זה צריך להיות ציווי עליון שלנו – לראות את כולם בבית, וזה אומר שחמאס חייב למלא את מה שהתחייב לו בהסכם, דהיינו לעשות את מה שצריך ולהחזיר את כולם, את כל המתים הביתה, את כל החללים. זה נושא מאוד רגיש וחשוב שנהיה מחויבים ומכוונים אליו".

עוד הדגיש כי "חשוב לומר, ההסכם הוא לא פשוט. יהיו בו דברים מאוד כואבים – והם כבר כואבים – אבל אנחנו מבינים שזה רגע היסטורי שיכול לתת לנו אופק אמיתי של ותקווה ושינוי במזרח התיכון".

"אנחנו מצפים בהתרגשות לבואו של הנשיא טראמפ מחר. אנחנו רוצים לראות אותו ולומר לו תודה מעומק הלב, לו ולצוותו על המאמץ העצום, גם למתווכות ולכל מי שנטל חלק והעיקר גם לבנות את השלבים הבאים כדי שנראה שינוי אמיתי בישראל, במזרח התיכון, בעזה ובכל מקום ומקום שיביא לנו שינוי ותקווה אמיתית".

"יצאנו למלחמה עם שתי מטרות, ושתי המטרות הללו יכולות להתממש בעבודה מדינית ומבצעית נכונה" סיכם. "מי ייתן ובשמחת תורה נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות".