בהתאם למתווה הפסקת האש: כוחות פיקוד הדרום ממשיכים בהיערכות מבצעית ברצועת עזה ופועלים להסרת איומים על הלוחמים והתושבים. צפו בתיעוד מהשטח

לפני שחרור החטופים: כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על הלוחמים, ועל תושבי מדינת ישראל ותושבי הנגב המערבי בפרט.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

"אנחנו נמצאים כעת בקווי ההגנה החדשים, בקו הצהוב, פועלים כדי לאפשר את המתווה המדיני" אמר מפקד חטיבת כפיר, אלוף משנה א'. "מה-7 באוקטובר חטיבת כפיר נלחמת בעוצמה, בנחישות ובעוז. אנחנו ממשיכים לפעול לאורם וברוחם של 37 חללי החטיבת כפיר הגיבורים אשר נפלו במלחמת חרבות ברזל, ולאורם של פצועי המלחמה בגוף ובנפש".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

עוד הוסיף ופנה לכוחות: "לוחמיי, חיילי חטיבת כפיר, בסדיר ובמילואים, והמשפחות שבעורף – אתם דור הניצחון. אני גאה בכם".