לפני שחרור החטופים: כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.
צפו בתיעוד:
בצה"ל אמרו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על הלוחמים, ועל תושבי מדינת ישראל ותושבי הנגב המערבי בפרט.
"אנחנו נמצאים כעת בקווי ההגנה החדשים, בקו הצהוב, פועלים כדי לאפשר את המתווה המדיני" אמר מפקד חטיבת כפיר, אלוף משנה א'. "מה-7 באוקטובר חטיבת כפיר נלחמת בעוצמה, בנחישות ובעוז. אנחנו ממשיכים לפעול לאורם וברוחם של 37 חללי החטיבת כפיר הגיבורים אשר נפלו במלחמת חרבות ברזל, ולאורם של פצועי המלחמה בגוף ובנפש".
עוד הוסיף ופנה לכוחות: "לוחמיי, חיילי חטיבת כפיר, בסדיר ובמילואים, והמשפחות שבעורף – אתם דור הניצחון. אני גאה בכם".
