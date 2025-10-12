לוחמים בעמדות ברצועת עזה מספרים כי מחבלי חמאס מגיע קרוב מאוד למוצבים: "האויב מגיע למאות מטרים בתוך הקו הצהוב"

לוחמים בעמדות ברצועת עזה מספרים כי חמאס מגיע קרוב מאוד למוצבי צה"ל, כולל מאות מטרים בתוך הקו הצהוב. כך לפי הדיווח של כתב חדשות 12 עמית סגל.

על פי הדיווח הלוחמים מסרו כי כרגע הוראות הפתיחה באש הן ירי הרחקה לאזרחים שינסו להתקרב לקו הצהוב. המצב בשטח הוא שהאויב מגיע עד קרוב מאוד למוצבים.

ההנחיות הן להימנע ככל הניתן מהרג עד שהחטופים יחזרו ואז לדברי המג״ד והמח״ט נתחיל לאכוף את השליטה בקו הצהוב. כרגע יש מוצבים שהקו הצהוב רחוק מהם קילומטר ובכל זאת האויב חוזר לאייש בתים 250 מטר מהמוצב.