חמאס הודיע לישראל דרך מתווכות כי הוא יכול לשחרר את 20 החטופים החיים בהם הוא מחזיק היום כך על פי הדיווח בוול סטרייט ג׳ורנל

חמאס הודיע לישראל דרך מתווכות כי הוא יכול לשחרר את 20 החטופים החיים בהם הוא מחזיק היום (ראשון). כך על פי הדיווח בוול סטרייט ג׳ורנל.

אמש פורסם כי בישראל החלו בהיערכות לקראת האפשרות שייתכן ששחרורם של חלק מהחטופים יוקדם כבר להיום– כך דווח אמש בכלי התקשורת הערבים. עם זאת, הציפייה בישראל היא שחמאס יחכה עד הרגע האחרון לשחרור כל החטופים מהשבי.