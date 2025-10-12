חמאס הודיע לישראל דרך מתווכות כי הוא יכול לשחרר את 20 החטופים החיים בהם הוא מחזיק היום (ראשון). כך על פי הדיווח בוול סטרייט ג׳ורנל.
אמש פורסם כי בישראל החלו בהיערכות לקראת האפשרות שייתכן ששחרורם של חלק מהחטופים יוקדם כבר להיום– כך דווח אמש בכלי התקשורת הערבים. עם זאת, הציפייה בישראל היא שחמאס יחכה עד הרגע האחרון לשחרור כל החטופים מהשבי.
מור יהודית
ברוך השם ברוכים הבאים12:57 12.10.2025
בני
הבת שלי שאלה אותי אתמול-למה אין מין נוסף חוץ מ-4 המינים -לקפלניסטים? את מתכוונת למין עם טעם וריח מגעיל? כן, היא אמרה, זה בגלל שהם לא חלק מעם ישראל...
הבת שלי שאלה אותי אתמול-למה אין מין נוסף חוץ מ-4 המינים -לקפלניסטים? את מתכוונת למין עם טעם וריח מגעיל? כן, היא אמרה, זה בגלל שהם לא חלק מעם ישראל , הסברתי לההמשך 13:25 12.10.2025
יהודית מור
ברוך השם וברוך שמו הם טוענים שרוצים לשחרר לפני בואו של טראמפ ואני אומרת שהם לא רוצים שניראה את מצבם הגרוע הלוואי ואתבדה13:36 12.10.2025
לי
שונאת את המתועבים האלו ולא מאמינה למילה שלהם אחרי שיחרור כולם לכבוש13:35 12.10.2025
א.א
''ושבו בנים לגבולם...''14:06 12.10.2025
יהודית מור
לי
בני
מור יהודית
