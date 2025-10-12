אחרי המבוכה הרבה שנגמרה אתמול לשליחו של טראמפ, וויטקוף, בכיכר החטופים, משה כורסיה חושף את דעתו על קריאות הבוז שנשמעו

אמש (מוצ"ש) התקיימה עצרת בכיכר החטופים בתל אביב, בה נאם שליחו של טראמפ, סטיב וויטקוף. קריאות בוז רמות קטעו את נאומו, כאשר ניסה להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו. הזמר ואושיית הרשת משה כורסיה שיתף כי נכח בעצרת, והתייחס לנושא: "ואז שואלים למה ימנים לא מגיעים וטוענים שלא אכפת להם מהחטופים".

"גם אני באתי לכבד, והתחרטתי"

בעקבות סערה קטנה שהתחוללה באינסטגרם של כורסיה, שיתף הזמר בהודעה שקיבל. אחד המגיבים סיפר כי הגיע לעצרת "כדי לכבד", והתחרט על כך. כורסיה החליט להגיב: "מגיב פה במרוכז כי לא משתלט על הכעס באינבוקס שלי. רוצים להפגין נגד ביבי? תפגינו! שכל אחד יצעק מה שהלב שלו אומר. אבל בעצרת לכבוד החטופים? בעצרת שכל הזמן אומרים שהיא נקייה מפוליטיקה? שניה אחרי שנחתם הסכם? ואז שואלים למה ימנים לא מגיעים וטוענים שלא אכפת להם מהחטופים".

הוא מבהיר בחריפות: "בעיניי זאת צביעות ובעיקר עצוב. ומפחיד אותי לחשוב מה יהיה פה יום אחרי שיחזרו האחים שלנו. נחזור לאותה נקודה לפני שנתיים? לא למדנו כלום? מבאס".

"אל תערבבו, מיותר"

הסערה התחילה בעקבות סטורי שהעלה משה כורסיה מנוכחותו בעצרת שהתקיימה במוצאי שבת, בכיכר החטופים בתל אביב. כאשר וויטקוף, שליחו של טראמפ, נאם בעצרת והזכיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת תרומתו הרבה למשא ומתן וחתימת ההסכם להחזרת החטופים, קריאות בוז רמות נשמעו. הקריאות קטעו את וויטקוף שוב ושוב, גרמו לו למבוכה, ומנעו ממנו לסיים את דבריו.

הסטורי של הזמר ואושיית הרשת משה כורסיה נפתח בכך שכתב: "הגעתי לעצרת לכבוד האחים שלנו שחוזרים, מקווה שזו עצרת האחרונה. מהיום רק הופעות של ששון שאולוב, ליאור נרקיס ועומר אדם בקפלן כל מוצש, רמות של החיים. בכינו מספיק! הגיע הזמן לשמוח!"

הוא צילם שלט שהופנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוסיף: "למעט כמה שלטים וחולצות שהיו מיותרים לגמרי בעיניי, אנשים באו לתמוך, להתרגש ולהתפלל שזה באמת קורה. בואו ננסה להתנקות מימין ומשמאל, רוצים להביע עמדה פוליטית – באהבה. אל תערבבו. מיותר."

כורסיה התייחס לשאגות הבוז שנשמעו בנאומו של וויטקוף, והביא את דבריו של עמית סגל, ש"סיכם את זה מדויק, כמו תמיד". סגל כתב: "כל מה שצריך לדעת על מי שהפריעו הערב בכיכר לוויתקוף הוא שהם שרקו בוז לבנימין נתניהו אבל לא שרקו בוז כשהוזכר שמו של ארדואן".