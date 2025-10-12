מפקד חטיבה 7 ללוחמיו: ״משימתנו לא תמה עד שנראה ונחבק את אנשינו, אך זוהי בהחלט נקודת ציון בהשגת מטרות המלחמה"

כוחות חטיבה 7 השלימו את היערכותם המבצעית לקראת שחרור החטופים, כחלק מהפסקת הלחימה. מפקד החטיבה אמר ללוחמיו: ״משימתנו לא תמה עד שנראה ונחבק את אנשינו, אך זוהי בהחלט נקודת ציון בהשגת מטרות המלחמה – השבת חטופינו, למענם ולמען העם כולו פעלנו בשנתיים האחרונות".

בישראל החלו בהיערכות לקראת האפשרות שייתכן ששחרורם של חלק מהחטופים יוקדם כבר להיום– כך דווח אמש בכלי התקשורת הערבים. עם זאת, הציפייה בישראל היא שחמאס יחכה עד הרגע האחרון לשחרור כל החטופים מהשבי.

