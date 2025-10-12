צה"ל תקף וחיסל אתמול (שבת) מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב קלאוויה שבדרום לבנון. לפי הודעת דובר צה"ל, המחבל עסק בניסיונות לשיקום תשתיות צבאיות של הארגון באזור.
בנוסף, צה"ל תקף כלי הנדסי במרחב בליידא שבדרום לבנון, ששימש את חיזבאללה לשיקום תשתיות טרור.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בצה"ל מדגישים כי ארגון חיזבאללה ממשיך לנסות ולשקם את תשתיות הטרור שלו ברחבי לבנון – תוך סיכון אזרחים בלבנון, אשר משמשים לו כמגן אנושי.
עוד נמסר כי פעולות השיקום של הארגון מהוות הפרה ברורה של ההבנות שנקבעו בעבר בין ישראל ללבנון.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים