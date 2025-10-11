בסוכת השלום שיזמה ח״כ מיכל וולדיגר קראה לשים סוף לשיח האלים כלפי נבחרי הציבור: “אפשר להתווכח, אבל צריך לדעת איך. גם לפוליטיקאים יש משפחה וילדים.״

הערב (מוצאי שבת) התקיימה זו השנה הרביעית “סוכת שלום” בבית יו״ר ועדת העבודה והרווחה, ח״כ מיכל וולדיגר (הציונות הדתית). האירוע, שנועד לעודד שיח מאחד וניהול מחלוקות מתוך כבוד הדדי, התקיים השנה בהובלת וולדיגר ובשיתוף ח״כ לשעבר מתן כהנא, ואליו הגיעו משתתפים מכל גווני החברה הישראלית. בין הדוברים היו הרב יוני לביא, הרב קלמן בר, הרב שניאור אשכנזי, דדי שמחי, סמיון גרפמן ושרית זוסמן.

בדבריה בפתיחת הערב סיפרה וולדיגר על השיח האלים שהיא חווה ברשתות: “בשבוע שעבר התראיינתי על ההסכם, ואחרי הראיון קיבלתי מייל מאדם שכתב לי ‘נבלה, ארורים את וארורים ילדייך’. יש מחשבה כזו, כאילו מותר להגיד הכל לפוליטיקאים, כאילו אין להם משפחה וילדים. מתן בטח יסכים איתי, אנחנו בפוליטיקה למרות הכיסא ולא בגללו. הסוכה הזו נועדה כדי להגיד: אפשר להתווכח, אנחנו מאמינים בוויכוח, השאלה היא איך עושים את זה נכון.”

ח״כ לשעבר מתן כהנא הצטרף לדברים והדגיש את הצורך בשינוי השיח הציבורי: “לפני 7 באוקטובר הייתי מדבר בשיח נשכני ברשתות, ואחרי זה החלטתי להפסיק, הכוח שלי ברשת ירד בשלושת רבעי. צריך להבין שלפחות אצל פוליטיקאים יש מחיר לרצון לדבר אחרת. יותר מאיראן וחיזבאללה, מה שהכי יכול לפרק אותנו זה הפילוג הפנימי.”

דדי שמחי חיזק את משתתפי האירוע כשאמר: ״אני מסתובב בכל הארץ ונמצא בכל האולפנים. אני אומר לכם, אל תאמינו לאולפנים. 80% מהעם מסכימים על 80% מהדברים. יש רוב דומם והוא נמצא פה״

לדברי חברת הכנסת וולדיגר, מטרת הסוכה היא ליצור מקום מפגש שבו ניתן לשבת יחד, דתיים וחילונים, ימין ושמאל, ולדבר על אחדות מתוך כבוד הדדי. בסיום הערב הודתה וולדיגר למשתתפים ואמרה: “אפשר לחשוב אחרת, להתווכח בלהט ועדיין לשבת באותה סוכה״.