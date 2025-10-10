לאחר סימני שאלה רבים לגבי האם הפעם, הנשיא טראמפ יזכה בקרדיט על הישגיו הדיפלומטיים, ויזכה בפרס נובל לשלום לו ייחל. וועדת הפרס הודיעה על סגירת רשימות הזוכים, והנשיא טראמפ לא היה אחד מהם. בבית הלבן לא שתקו.