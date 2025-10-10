לאחר סימני שאלה רבים לגבי האם הפעם, הנשיא טראמפ יזכה בקרדיט על הישגיו הדיפלומטיים, ויזכה בפרס נובל לשלום לו ייחל. וועדת הפרס הודיעה על סגירת רשימות הזוכים, והנשיא טראמפ לא היה אחד מהם. בבית הלבן לא שתקו.
“תנצרו את הרגע הזה”: דברי הפרידה המרגשים של מפקד גדוד צבר
13:53
|
חדשות סרוגים
0
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
תמר
הוא לא עשה שלום בכלל הרוצחים האלה לא יודעים מה זה לחיות בשלום ביבי עשה טעות חמורה הם מחבלים מבטן ולידה הכל יחזור לנח זוב בפרצוף היה צריך להוציא את החטופים ולשתח את עזה כל טיפת...
הוא לא עשה שלום בכלל הרוצחים האלה לא יודעים מה זה לחיות בשלום ביבי עשה טעות חמורה הם מחבלים מבטן ולידה הכל יחזור לנח זוב בפרצוף היה צריך להוציא את החטופים ולשתח את עזה כל טיפת דם יהודי שווה עולם ומלואו ובגלל החטופים עם כל הכאב להגיד את זה מתו לנו מלא חיילים רק בן גביר צה"ל ונעריי הגבהות יצילו את המדינה 😡💔🇮🇱המשך 14:41 10.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר