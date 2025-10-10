ראש הממשלה התייחס בפתח דבריו להסכם הפסקת האש ולמאמצים לשחרור החטופים.

ראש הממשלה מכנס בשעה זו (שישי) מסיבת עיתונאים בירושלים, שעה לאחר כניסת הפסקת האש ברצועת עזה לתוקף.

נתניהו החל את מסיבת העיתונאים בסגירת חשבונות כשאמר: "אני מזכיר לכם שהיו מי שאמרו בתחילת המלחמה, צריך להתרגל לרעיון שלא נוכל להחזיר אפילו חטוף אחד חי. אני חשבתי אחרת ופעלתי אחרת." הוא המשיך ואמר "האמנתי שאם נפעיל על החמאס לחץ צבאי כבד, בשילוב של לחץ מדיני כבד נוכל גם נוכל להחזיר את כל חטופינו"

"אבל אני אומר לכם, זה לא היה קל." מסביר ראש הממשלה "הייתי צריך לעמוד מול לחצים כבירים, גם מן הבית וגם מן החוץ. לחצים לא להיכנס לרפיח, לחצים לא לתפוס את ציר פילדלפי. לחצים לעצור את המלחמה ולסגת מהרצועה כשהחמאס, חיזבאללה ואיראן בשיא כוחם. אבל דחיתי את כל הלחצים הללו, כי לנגד עיני עמד שיקול אחד ויחיד, ביטחון ישראל".

ראש הממשלה הזכיר את חיילי צהל כשאמר: "ביום המרגש הזה אני מכיר תודה ללוחמינו הגיבורים בצה"ל ובזרועות הביטחון.

מאז פרוץ המלחמה הם מתייצבים בחזיתות השונות כדי להגן על הבית של כולנו. בלי ההקרבה המופלאה של חיילינו לא היינו זוכים להשיב את החטופים הביתה.

אנחנו מחבקים את משפחות הנופלים – משפחה משפחה בכאבה – ומאחלים לפצועי המלחמה היקרים שלנו, בגוף ובנפש, החלמה שלמה."

גם לנשיא ארהב דונלד טראמפ נתניהו הודה כשאמר: "אני מבקש להודות לנשיא טראמפ על מנהיגותו העולמית, ועל המאמצים הבלתי נלאים שלו לגיבוש התוכנית הזאת להשבת החטופים. גם כאן הוא שוב הוכיח את הידידות הגדולה שלו לעמנו ולמדינתנו.".

נתניהו סיים את הצהרתו במבט לעתיד. "השגנו ניצחונות כבירים – ניצחונות שמשנים את פני המזרח התיכון. אבל כפי שאמר הרמטכ"ל: המערכה עדיין לא הסתיימה.

עדיין ניצבים לפנינו אתגרים גדולים, אבל גם הזדמנויות גדולות.\."