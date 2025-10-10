עסקת שחרור החטופים כוללת שחרור מאות מחבלים בכירים, ביניהם רוצחים עם עבר פלילי כבד, מה שמציב את משפחות הנרצחים בפני כאב וזעם עמוק על ההחלטה

במסגרת עסקת השחרור של החטופים, ובהסכם שנחתם בחסות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, צפויים להשתחרר יותר מאלפיים מחבלים מהכלא הישראלי, ביניהם רבים עם עבר פלילי חמור ודם על הידיים, כך חשף אבישי גרינצייג באתר i24NEWS.

הבוקר (שישי) הודיע משרד הביטחון כי בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולאחר אישור הממשלה, יימסרו למשפחות הנרצחים הודעות אישיות, בהן יידרשו לדעת כי המחבלים שהורשעו ברציחות יקיריהם עתידים להשתחרר כחלק מהעסקה.

בין השמות הבולטים שיימסרו למשפחות ניתן למצוא מחבלים אשר ביצעו פיגועים קשים: מאהר אבו סרור, שהורשע ברצח חיים נחמני, איש השב"כ, בשנת 1993; ג׳אהד כארים עזיז-רום, שנידון למאסר עולם על רצח הנער יורי גושצין ועל מעורבות בלינץ׳ של חיילי מילואים בשנת 2000; ומוחמד עמראן, שנטל חלק בפיגוע בחברון שבו נרצחו 12 יהודים.

מחבלים נוספים שישוחררו כוללים את מחמד חרוב שנידון ל-19 שנות מאסר לאחר שפצע אדם בטעות, את עלי חאמד שביצע פיגוע דריסה בתל אביב, וכן חוסאם מטר, שנעצר בגין חטיפה ורצח, לצד מוחמד אבו טביח, שהורשע בפיגוע בצומת מגידו בו נהרגו 17 ישראלים.

ברשימה נמצאים גם באהר בדר, האחראי על פיגוע התאבדות בצריפין ב-2004 ועבירות נוספות; אברהים עלקם, שהורשע ברצח משפחת צור; אחמד סעדה, שביצע פיגוע קטלני בירושלים ב-2002; ואיהם קממג'י, שהורשע בחטיפת ורצח אליהו אשרי.

העסקה כוללת גם את שחרורו של נביל אבו חדיר, שרצח את אחותו לאחר שחשדה בו, ואיאד אבו אל-רוב, ראש הזרוע הצבאית של הג’יהאד האיסלאמי באזור ג’נין.

לצד אלו, ישוחררו מחבלים נוספים, בהם כמה ששוחררו בעבר במסגרת עסקת שליט ושבו לפעילות טרור, בכירים ב"החזית העממית" שהמשיכו לעסוק בטרור מהכלא, מחבלים שנמלטו מכלא גלבוע, ועוד.

עסקה זו מעוררת זעם גדול בקרב משפחות הנרצחים והציבור, שקוראים לממשלת ישראל להתנגד בשקיפות לשחרור מחבלים שהרגו את יקיריהם, ומדגישים כי מדובר בפסגה של טבח וחוסר צדק.