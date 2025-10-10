ברנדה למקוס, אמה של דליה הי״ד, תוקפת את שחרור רוצחי בתה במסגרת העסקה הקרובה, דורשת לקדם עונש מוות למחבלים ומאשימה: דם הנרצחים – על ידי השרים

ברנדה למקוס, אמה של דליה למקוס הי"ד שנרצחה בפיגוע דקירה בגוש עציון ומראשי פורום בוחרים בחיים, גינתה את ממשלת ישראל בעקבות הצפוי לשחרור הרוצח במסגרת העסקה הקרובה.

למקדוס אמרה: "אני מגנה את ממשלת ישראל על שחרור רוצח ביתי דליה למקוס הי״ד, ועל שחרור כל המחבלים שהשתתפו בפעילות רצחנית נגד יהודים. השחרור מזמין באופן מיידי את הרצח הבא, ודם הנרצחים על ידם של השרים שהצביעו בעד שחרור המרצחים".

עוד הוסיפה כי היא קיבלה את הידיעה דרך התקשורת ולא כפי שהמדינה התחייבה, להודעה אישית לכל המשפחות השכולות.

ברנדה קוראת לקדם את חוק עונש המוות למחבלים ואמרה: "אני קוראת לקדם באופן מיידי את חוק עונש מוות למחבלים. ראש הממשלה נתניהו מקפיד לעצור בכל פעם. כרגע אני מקווה שכשישובו החטופים לביתם, יגמרו לו התירוצים".

לסיום החוזרת על עמדתה, אמרה: "שחרור מרצחים הוא פרס לטרור ומזמין את הרצח הבא".