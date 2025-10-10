בעקבות מתווה שחרור החטופים, משפחות שכולות יקבלו החל מהבוקר הודעות על שחרור מחבלים שרצחו את יקיריהן. ההודעות יימסרו על ידי גורמי צבא, ביטחון והביטוח הלאומי

בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולאחר אישור הממשלה את המתווה להשבת החטופים, החלו הבוקר (שישי) להימסר הודעות אישיות למשפחות שכולות, אשר יקיריהן נרצחו על ידי מחבלים שצפויים להשתחרר במסגרת ההסכם.

ההודעות נמסרות למשפחות נפגעי פעולות האיבה, למשפחות חללי מערכות ישראל ולמשפחות שכולות נוספות, בהתאם לסיווג ומסלול השכול.

במשרד הביטחון עדכנו כי עובדי הביטוח הלאומי אמונים על מסירת ההודעות למשפחות נפגעי טרור אזרחיים. נציגי צה״ל, משטרת ישראל וגופי ביטחון נוספים אחראים על מסירת ההודעות למשפחות חללי צה״ל ונפגעי טרור מהמערכת הביטחונית. משרד הביטחון מרכז את התיאום בין כלל הגופים המעורבים.

לפי ההנחיות, ההודעה תימסר להורים ולבני או בנות זוג של הנרצחים, או לנציג מוסכם מטעם המשפחה.

במשרד הביטחון ובביטוח הלאומי הדגישו כי מדובר בתקופה רגישה וכואבת, והצוותים המלווים כוללים גורמים מקצועיים, קצינות נפגעים, אנשי שיקום ונציגים מאגף משפחות הנצחה ומורשת, אשר ילוו את המשפחות השכולות לאורך התקופה הקרובה.