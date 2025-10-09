פעוט לא מחוסן מירושלים מת מחצבת – מקרה התמותה השביעי מאז תחילת ההתפרצות; משרד הבריאות: “ניתן היה למנוע באמצעות חיסון”

משרד הבריאות הודיע היום (חמישי) כי פעוט בן שנה וארבעה חודשים מירושלים, שלא חוסן נגד חצבת, נפטר לאחר שנדבק במחלה. מדובר במקרה התמותה השביעי מאז תחילת ההתפרצות הנוכחית , כולם בקרב תינוקות ופעוטות מתחת לגיל שנתיים וחצי.

במשרד הדגישו כי כל מקרי המוות היו ניתנים למניעה באמצעות חיסון, וכי כל התינוקות שנפטרו היו בריאים וללא מחלות רקע. ארבעה מהילדים הגיעו לבתי החולים כשהם במצב החייאה, ובחלק מהמקרים נרשמה הימנעות מקבלת טיפול רפואי בזמן – טיפול שיכול היה להציל חיים. בעקבות סיבוכים של המחלה, נקטעו גפיו של תינוק נוסף.

נכון להיום מאושפזים 19 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל 6 שלא חוסנו. ארבעה מהם מאושפזים בטיפול נמרץ. בשבוע האחרון ניתנו ברחבי הארץ כ־4,900 חיסונים, אך שיעור הכיסוי החיסוני עדיין נמוך באזורים מסוימים: בירושלים 82.6% ובבית שמש 81.8%.

משרד הבריאות ממליץ להורים להקפיד על חיסון בגיל שנה ובגיל שש, ולהקדים את המנה השנייה לגיל שנה וחצי באזורים עם התפרצות, בהם ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד וצפת.

המשרד קורא להורים להימנע מהשתתפות באירועים המוניים באזורים אלו עם ילדים שטרם חוסנו. ניתן להתחסן בטיפות החלב, בקופות החולים ובתחנות ההתחסנות הייעודיות ללא קביעת תור