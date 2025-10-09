19:39

אירוע בטחוני בגבול עזה

19:27

טראמפ: “החטופים ישוחררו ביום שני או שלישי"

19:15

"אנחנו לא אותו הדבר": הבית הלבן בציוץ עוקצני נגד ביידן

19:08

אזעקות בעוטף עזה; צה"ל: "זיהוי שווא"

19:06

הרמטכ"ל זמיר: זה מה שהביא את עסקת החטופים

18:58

לרגל החג - אלפי אזרחים ביקרו בקבר יהושע בן נון

18:52

חיזבאללה נערך למלחמה עם ישראל

18:44

צה״ל ייסוג לקו הצהוב – שלושה קווי הגנה סביב העוטף

18:11

טלטלה בעולם התקשורת: הפרשן הבכיר עובר לעיתון מעריב

17:51

שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לעסקת החטופים

17:38

"תתביישי לך": אשת השמאל בהשוואה מזעזעת בשידור

17:10

דריכות שיא: רשימת החטופים החיים שיחזרו לישראל

16:31

יום הדואר העולמי: 10 עובדות שיעשו לכם חשק לשלוח מכתב אמיתי

16:26

לצד שחרור החטופים: אלו האתגרים של צה"ל בימים הקרובים

16:16

נתניהו קבע: זה שם המבצע לשחרור החטופים

15:39

פייגלין תוקף את העסקה: "כולנו נשלם את מחיר התבוסה"

15:34

הצלחת!: הסטורי של כתבת חדשות 12 שמסעיר את הרשת

15:14

בישראל מבהירים: גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר לא ישוחררו

15:08

מענק אישי וסיוע בדיור ורכב: זו חבילת הסיוע שתינתן לכל חטוף

15:06

החות'ים ממשיכים לאיים: "מזהירים את ישראל לעמוד בהתחייבויות"

19:39

אירוע בטחוני בגבול עזה

19:27

טראמפ: “החטופים ישוחררו ביום שני או שלישי"

19:15

"אנחנו לא אותו הדבר": הבית הלבן בציוץ עוקצני נגד ביידן

19:08

אזעקות בעוטף עזה; צה"ל: "זיהוי שווא"

19:06

הרמטכ"ל זמיר: זה מה שהביא את עסקת החטופים

18:58

לרגל החג - אלפי אזרחים ביקרו בקבר יהושע בן נון

18:52

חיזבאללה נערך למלחמה עם ישראל

18:44

צה״ל ייסוג לקו הצהוב – שלושה קווי הגנה סביב העוטף

18:11

טלטלה בעולם התקשורת: הפרשן הבכיר עובר לעיתון מעריב

17:51

שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לעסקת החטופים

17:38

"תתביישי לך": אשת השמאל בהשוואה מזעזעת בשידור

17:10

דריכות שיא: רשימת החטופים החיים שיחזרו לישראל

16:31

יום הדואר העולמי: 10 עובדות שיעשו לכם חשק לשלוח מכתב אמיתי

16:26

לצד שחרור החטופים: אלו האתגרים של צה"ל בימים הקרובים

16:16

נתניהו קבע: זה שם המבצע לשחרור החטופים

15:39

פייגלין תוקף את העסקה: "כולנו נשלם את מחיר התבוסה"

15:34

הצלחת!: הסטורי של כתבת חדשות 12 שמסעיר את הרשת

15:14

בישראל מבהירים: גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר לא ישוחררו

15:08

מענק אישי וסיוע בדיור ורכב: זו חבילת הסיוע שתינתן לכל חטוף

15:06

החות'ים ממשיכים לאיים: "מזהירים את ישראל לעמוד בהתחייבויות"