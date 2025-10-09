לאחר אישור הממשלה הצפוי מאוחר יותר הערב, צה”ל יחל בימים הקרובים בנסיגה מסודרת לקו הצהוב, הגבול הפנימי שסומן כקו ההגנה המרכזי החדש בעוטף עזה. המהלך נועד לעצב מחדש את פריסת הכוחות לקראת שלב היציאה מרצועת עזה והיערכות לשמירה ממושכת על גבול הדרום.
במסגרת התוכנית, יועברו המוצבים הקיימים לקו הצהוב ויוקמו שני מוצבים נוספים, כחלק ממערך ההגנה החדש. עם השלמת המהלך, יתבססו שלושה קווי הגנה ברורים על גבול העוטף:
1.הקו הצהוב – קו ההגנה המרכזי, שבו יוצבו כוחות צה”ל ומוצבים מבוצרים.
2.הפרימטר – אזור הביטחון הצמוד לגדר, שינוטר באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ויחידות סיור.
3.כיתות הכוננות ביישובים – מערך הגנה אזרחי מתוגבר, שיפעל בתיאום ישיר עם צה”ל במקרה של חדירה.
ישיבת הקבינט שנערכה מוקדם יותר היום התעכבה בעקבות ויכוח סביב שמות המחבלים הכלולים בעסקת השחרור, אך הרשימה הושלמה לאחר שעות של דיונים.
הממשלה צפויה להתכנס מאוחר יותר הערב לאישור סופי של פרטי העסקה ולבחינת מתווה הביצוע של הנסיגה והיערכות הביטחון בדרום
