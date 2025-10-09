פרופסור שקמה ברסלר, ממובילות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים ביותר נגד ממשלת נתניהו, מגיבה לחתימה הלילה על העסקה לשחרור חטופים והפסקת המלחמה בעזה, ושוב תוקפת את הממשלה.
ברסלר כתבה בחשבונה ברשת X: "עם האוויר שניתן סוף סוף לנשום צריך לבנות מדינה בטוחה נורמלית ומשגשגת. יהודית דמוקרטית סולידרית ולא דיקטטורה ג'יהאדיסטית. כזו שכולו נהיה גאים לחיות בה".
