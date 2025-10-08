ראש הממשלה בנימין נתניהו תכנן חופשה במלון "בראשית" בסוף השבוע הקרוב, כשמאבטחים ערכו סיור מקדים כדי לבחון את צרכי האבטחה. עם זאת, הוחלט על ביטול החופשה – ככל הנראה על רקע המגעים לעסקת החטופים

לפי הדיווח, מאבטחי יחידת 730 כבר ערכו סיור מקדים במלון כדי לבחון את צרכי האבטחה שיידרשו לחופשה של נתניהו. עם זאת, בלשכת ראש הממשלה אמרו כי "הנושא נבחן – וירד מהפרק".

כאמור, ההערכה בישראל היא שיהיה ניתן לחתום על הסכם עד יום שישי הקרוב – ולהתחיל בשחרורם של החטופים משבי החמאס כבר בשבוע הבא. מוקדם יותר היום בכיר ישראלי אמר לראשת "אל-חדת'" הסעודית כי "הצדדים מתקרבים בזהירות להשלמת השלב הראשון של הסכם עזה. אנחנו מבקשים לתקן את מפת הנסיגה בשלב הראשון של ההסכם". לדבריו, "לעמדה הערבית יש משקל חסר תקדים בכל הסכם על עזה. טראמפ מפעיל לחץ גדול להשלמת השלב הראשון".