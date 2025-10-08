לאחר שקרא לראשי האופוזיציה להצטרף לממשלת פדיון שבויים, הגיע יו״ר המחנה הממלכתי לפגישת גוש השינוי כשהוא חובש כובע עם המסר “ישראל לפני הכל”

לאחר שקרא לראשי האופוזיציה להצטרף אליו לממשלת פדיון שבויים, הגיע יו”ר המחנה הממלכתי בני גנץ לפגישת ראשי גוש השינוי כשהוא חובש כובע ועליו הכיתוב “ישראל לפני הכל”. זאת לא הפעם הראשונה שגנץ השתמש במשפט זה, כאשר הוא צייץ אותו לאחר ההצטרפות לממשלה ב11 באוקטובר 2023, מספר ימים לאחר תחילת המלחמה.

כזכור, גנץ פנה לראשי האופוזיציה להצטרף למהלך שיקים ממשלה רחבה שתתמקד בהחזרת החטופים, באומרו כי “הגיעה השעה להקים ממשלת פדיון שבויים, שתאחד את העם סביב המשימה הלאומית”. לדבריו, מדובר בקריאה “לשים את המחלוקות בצד ולפעול למען מדינת ישראל”.

הפגישה התקיימה על רקע המגעים שמנהלים ראשי מפלגות האופוזיציה לקראת חידוש התיאום ביניהם, במטרה להציג עמדה משותפת מול הממשלה. גנץ, שביקש לשדר מסר של אחדות ואחריות, בחר להופיע כשהוא חובש את הכובע הנושא את הכיתוב “ישראל לפני הכל” – סיסמה שנראתה במרכז תשומת הלב של המפגש.

בפגישה השתתפו נציגים ממפלגות המרכז והשמאל, שדנו בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה הפוליטי ובאפשרות לגיבוש קו אחיד מול הממשלה.

הכיתוב על הכובע של גנץ עורר עניין רב ברשתות החברתיות, ונתפס על ידי רבים כמסר ישיר על סדרי העדיפויות שהוא מבקש להציב – ישראל לפני הכל.