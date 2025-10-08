לאחר שקרא לראשי האופוזיציה להצטרף אליו לממשלת פדיון שבויים, הגיע יו”ר המחנה הממלכתי בני גנץ לפגישת ראשי גוש השינוי כשהוא חובש כובע ועליו הכיתוב “ישראל לפני הכל”. זאת לא הפעם הראשונה שגנץ השתמש במשפט זה, כאשר הוא צייץ אותו לאחר ההצטרפות לממשלה ב11 באוקטובר 2023, מספר ימים לאחר תחילת המלחמה.
כזכור, גנץ פנה לראשי האופוזיציה להצטרף למהלך שיקים ממשלה רחבה שתתמקד בהחזרת החטופים, באומרו כי “הגיעה השעה להקים ממשלת פדיון שבויים, שתאחד את העם סביב המשימה הלאומית”. לדבריו, מדובר בקריאה “לשים את המחלוקות בצד ולפעול למען מדינת ישראל”.
הפגישה התקיימה על רקע המגעים שמנהלים ראשי מפלגות האופוזיציה לקראת חידוש התיאום ביניהם, במטרה להציג עמדה משותפת מול הממשלה. גנץ, שביקש לשדר מסר של אחדות ואחריות, בחר להופיע כשהוא חובש את הכובע הנושא את הכיתוב “ישראל לפני הכל” – סיסמה שנראתה במרכז תשומת הלב של המפגש.
בפגישה השתתפו נציגים ממפלגות המרכז והשמאל, שדנו בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה הפוליטי ובאפשרות לגיבוש קו אחיד מול הממשלה.
הכיתוב על הכובע של גנץ עורר עניין רב ברשתות החברתיות, ונתפס על ידי רבים כמסר ישיר על סדרי העדיפויות שהוא מבקש להציב – ישראל לפני הכל.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
לגנץ אין עתיד. למה, שלא יצטרף לממשלה הגרועה הזאת, יכול לעשות רק טוב.17:28 08.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מני
גנץ לא יכול להיבחר לוועד השכונה שלו17:48 08.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
לגנץ אין עתיד. למה, שלא יצטרף לממשלה הגרועה הזאת, יכול לעשות רק טוב.17:28 08.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר