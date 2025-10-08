אודיה עושה את זה שוב: עם ההדלפה שהפכה ללהיט, הקליפ שמרגיש כמו סדרת נוער והבנה מושלמת של הקהל שלה – ה-EP החדש "Van da'M" הוא שיעור בגאונות שיווקית ויצירת חיבור אמיתי ברשת

נדמה שאין אמן בישראל שיודע לדבר עם הקהל שלו כמו אודיה. ביום ראשון היא שחררה את ה־EP החדש "Van da'M", ובתוך שעות הצליחה להצית את הרשת – לא בזכות קמפיין נוצץ או טיזר מהונדס, אלא בזכות מהלך שיווקי גאוני: הדלפה מסתורית (ואולי מתוכננת היטב) וקליפ שהרגיש כמו פתיח אמיתי של סדרת נוער.

מהדלפה בקלוז ועד להייפ בטיקטוק

הכול התחיל כשהסטייליסטית של אודיה, אור לוזון, העלתה בטעות (או אולי בכוונה) קטע מהשיר "רוקי" לקלוז שלה באינסטגרם. תוך שעות – הטיקטוק התמלא בסרטונים עם הפזמון "ברחובות הבודדים", ואלפי משתמשים התחילו לחפש את השיר שעדיין לא יצא.

אודיה, במקום לכעוס – הצטרפה לחגיגה. היא העלתה בעצמה את הקטע המודלף עם הכיתוב ההומוריסטי: "המדליף ממודלף פטור?". וכך, מה שהתחיל כהדלפה מקרית – הפך למהלך ויראלי מחושב, ששמר את אודיה במרכז השיח ובראש הפיד של כולם.

זו לא ההדלפה הראשונה

מעריצי אודיה כבר מכירים את הטריק הזה. גם השירים "את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך" ו-"קחי אותו" (שעדיין לא יצא רשמית) "הודלפו" לרשת לפני שחרורם הרשמי, ובכל פעם מחדש, זה רק הגביר את הציפייה. ייתכן שזה כבר מהלך שיווקי מחושב, שגורם לשירים שלה להפוך לויראליים עוד לפני שהם זמינים באפליקציות.

בין סדרת נוער לקליפ של מיליון צפיות

אחרי שהשיר "רוקי" הפך לשיר ויראלי, הגיבו מאות גולשים ש"זה נשמע כמו פתיח של סדרת נוער". אודיה, כדרכה, הפכה את התגובות לרעיון: הקליפ הרשמי צולם ממש כמו פתיח לסדרה, עם עלילה, דמויות וצילומים קולנועיים בבימויו של עומר אלוני.

לרגע, כולם תהו – האם באמת עומדת לצאת סדרה בשם "רוקי"? אבל לא. זו הייתה שוב תחבולה יצירתית ומבריקה, שמראה עד כמה אודיה מחוברת לקהל שלה ומבינה את שפת הרשת.

צפו בקליפ של השיר – "רוקי"

"הכול הכול לטובה": מסורת ישנה בשיטה חדשה

גם בשיר "הכול הכול לטובה", אחד משלושת שירי ה-EP, אודיה הלכה על מהלך שונה מהרגיל: עוד לפני שהשיר יצא, היא שלחה ואנים צבעוניים של חסידי ברסלב להשמיע אותו ברחבי הארץ. כך הצליחה להפוך מסר רוחני לשיח ויראלי חדש – ולשלב בין אמונה, שמחה ושיווק חכם שמרגיש אישי ואותנטי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . וואנים של ברסלב עם השיר "הכל הכל לטובה". (מתוך עמוד הטיקטוק: Eden Tayar)

אודיה ממשיכה להוכיח שהיא לא רק אחת הזמרות האהובות בישראל, אלא גם אחת המשווקות המבריקות של הדור. היא יודעת להפוך הדלפה לסיפור, שיר לפתיח, והוצאה חדשה לחגיגה חברתית שלמה.