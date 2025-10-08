מעבר לזירה המלחמתית ידוע כי ישראל מתמודדת בזירה לא פחות קשה – זירת ההסברה. לפני מספר חודשים ארגון הטרור חמאס יצא ב"קמפיין ההרעבה" והציג באופן שקרי כביכול יש רעב בעזה.

כעת, על פי הדיווח שנחשף היום (רביעי) בוואלה!, כך ישראל התמודדה בגבורה עם האתגר הזה.

על פי הדיווח מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן, הצליחו לשבש את תוכניות חמאס להרחבת קמפיין ההרעבה, והצליחו יחד להקים בדרום רצועת עזה מערכת הומניטרית מתפקדת המספקת מענה ליותר משני מיליון פלסטינים.

גורם ביטחוני סיפר כי שר הביטחון ישראל כ"ץ התרשם מאוד שמאחורי הקלעים יצר האלוף רסאן עליאן תשתית אמון חזקה מול דמויות מפתח בזירה הבינלאומית ובארגוני הסיוע הבינלאומיים כדי להעביר תשתיות רפואיות ופעילות הומניטרית מהעיר עזה דרומה. "זה כנראה לא היה מתאפשר אם לא היה אמון מוחלט בין עשור לרסאן", הדגיש הגורם הביטחוני.

עוד נטען כי עד חודש מאי השנה היו שיבושים בסיוע ההומניטרי שנכנס לעזה, זאת ממגוון סיבות כולל סיבות מדיניות. לפני חודשיים התפתח "קמפיין ההרעבה" של חמאס שהוביל לקריסת המשא ומתן והתקפות מדיניות קשות בזירה הבינלאומית שאיימו לעצור את המבצע וחייבו פעולה מהירה בשטח של הכנסת סיוע.