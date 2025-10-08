למרות הדיונים על הפסקת אש, צה"ל ממשיך לפעול בעיר עזה. הבוקר הופעלו נגמ"שים ממולכדים נגד תשתיות טרור ומחבלים, לאחר שחמאס זוהה מתארגן לפגיעה בכוחות

על רקע הדיונים על הפסקת אש, צה"ל ממשיך בפעילות התקפית ברצועת עזה. הבוקר (רביעי), כאשר במערכת הביטחון זיהו היערכות של חמאס בעיר עזה לפגיעה בכוחות צה"ל, החלו הכוחות לפעול בשטח.

לפי גורמים ביטחוניים, חמאס התארגן לפגיעה בכוחות מיוחדים שפועלים בעיר עזה. בתגובה מחבלי הארגון הופתעו לגלות כי צה"ל הפעיל נגמ"שים ממולכדים נגד תשתיות טרור ומחבלים. הפיצוצים נמשכים גם במהלך הבוקר.

