בשכונה של אביה - חידון סוכות הגדול - חדשות סרוגים
חדשות סרוגים

תפריט

עוד
בשכונה של אביה - שלומית בונה סוכה הגיעה לביקור בצל השקט המתוח: חיסול ממוקד בדרום לבנון בשכונה של אביה - אמיתי המספר הגיע לסוכה בשכונה של אביה - חידון סוכות הגדול נפתלי בנט חשוף: "מעולם לא סיפרתי את זה" וולדיגר: ״אנחנו בפוליטיקה למרות הכיסא, לא בגללו״ גנץ על שריקות הבוז: "גם כשיש חילוקי דעות - זו טעות" | תגובות קושנר בכיכר החטופים: "מאז 7.10 הלב שלי לא שלם" אחרי שנפגע מפיצוץ רימון צה"ל: שמואל גד רחמים נפטר מפצעיו ויטקוף בכיכר החטופים: "חלמתי על הלילה הזה" אירוע חריג בקציעות: מחבל משתחרר תקף סוהרת שורדת השבי נפרדת: "הוא שרד את מה שאי אפשר לתאר" האזינו: דברי מח"ט גולני ללוחמיו ביציאה מהרצועה ירידה בטמפ'; הגשם חוזר: תחזית מזג אוויר אחרי תחילת הפסקת האש: ויטקוף והרמטכ"ל סיירו ברצועת עזה לצד טראמפ: מקרון יגיע לטקס חתימת ההסכם במצרים שנתיים אחרי הטבח: שורד הנובה רועי שלו שם קץ לחייו מפקד אוגדה 98: "נשארים כאן דרוכים לפעולה עד להשבת כל אחינו" היערכות בישראל: ייתכן ששחרור החטופים יוקדם למחר זעם בבית הלבן: טראמפ שוב לא זכה בפרס הנובל בשכונה של אביה - שלומית בונה סוכה הגיעה לביקור בצל השקט המתוח: חיסול ממוקד בדרום לבנון בשכונה של אביה - אמיתי המספר הגיע לסוכה בשכונה של אביה - חידון סוכות הגדול נפתלי בנט חשוף: "מעולם לא סיפרתי את זה" וולדיגר: ״אנחנו בפוליטיקה למרות הכיסא, לא בגללו״ גנץ על שריקות הבוז: "גם כשיש חילוקי דעות - זו טעות" | תגובות קושנר בכיכר החטופים: "מאז 7.10 הלב שלי לא שלם" אחרי שנפגע מפיצוץ רימון צה"ל: שמואל גד רחמים נפטר מפצעיו ויטקוף בכיכר החטופים: "חלמתי על הלילה הזה" אירוע חריג בקציעות: מחבל משתחרר תקף סוהרת שורדת השבי נפרדת: "הוא שרד את מה שאי אפשר לתאר" האזינו: דברי מח"ט גולני ללוחמיו ביציאה מהרצועה ירידה בטמפ'; הגשם חוזר: תחזית מזג אוויר אחרי תחילת הפסקת האש: ויטקוף והרמטכ"ל סיירו ברצועת עזה לצד טראמפ: מקרון יגיע לטקס חתימת ההסכם במצרים שנתיים אחרי הטבח: שורד הנובה רועי שלו שם קץ לחייו מפקד אוגדה 98: "נשארים כאן דרוכים לפעולה עד להשבת כל אחינו" היערכות בישראל: ייתכן ששחרור החטופים יוקדם למחר זעם בבית הלבן: טראמפ שוב לא זכה בפרס הנובל

בשכונה של אביה – חידון סוכות הגדול

בשכונה של אביה – חידון סוכות הגדול
בשכונה של אביה - חידון סוכות
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.10.2025 / 08:02

Facebook Twitter WhatsApp

תכנית סוכות של יה-יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף לחידון הגדול לסוכות בתוכנים עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. צפו

תכנית סוכות של יה-יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לסוכות עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. צפו

בשכונה של אביה – חידון סוכות הגדול

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

בשכונה של אביה - חידון סוכות הגדול

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

ולכבוד חג סוכות

בכל יום בחול המועד מחכה לכם פרק חדש ומיוחד מתוך "השכונה של אביה", עם אווירת חג, המון שמחה ותוכן ערכי שיחבר את הילדים למשמעות של סוכות — בצורה חווייתית, מצחיקה ומרגשת! בכל פרק נארח אושפיזין אחר, ונלמד עליו דרך סיפור, יצירה, או הפתעה מפתיעה!

מוזמנים להצטרף ולהפוך את חג הסוכות הזה לחוויה בלתי נשכחת! צפו עכשיו באתר סרוגים.

==

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; נעה אברמובסקי; אפי זרסקי; אפרת שטרן, אמיתי המספר.

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.

אביה הר נוי
אולפן סרוגים
בשכונה של אביה
חידון
חידון סוכות

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים