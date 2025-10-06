נאור נרקיס יוזם מיזם "חוזרים בתבונה" בו הוא מנסה לחלן את הציבור החרדי, הגיב לכתבה בסרוגים בה נאמר כי פעולותיו נגד הציבור החרדי והדתיי הם כפייה: "אנחנו מתכוונים לעשות לכם את מה שעשיתם לנו במשך שנים. אתם התנחלתם בלבבות – אנחנו נתחלן בלבבות".
דבריו המלאים :"כאשר קראתי את המאמר שפרסמתם נגד תנועת חוזרים בתבונה ומיתגתם את השיח שאנחנו עושים מול דתיים וחרדים על עקרונות החילוניות כ״כפייה״ -שפשפתי את עיניי ולא האמנתי למה שאני קורא".
"עיתון של מגזר שמאמין בהתנחלות בלבבות, בבנות שירות שמחזירות בתשובה ילדים חילונים, בדוכני תפילין בכל פינת רחוב, בגרעינים תורניים בעלות של מאות מיליוני שקלים למשלם המיסים, ובהדתה של כל תכנית לימוד – עיתון כזה יוצא נגד פעילות של חזרה בתבונה בדרכי נועם ומתוך בחירה חופשית? הייתכן? האם הגמל לא רואה את דבשתו".
החגיגה שלכם על חשבון החילונים – הסתיימה
"ואתם אכן לא רואים את הדבשת שלכם, אבל אני פה לעדכן שהחגיגה שלכם על חשבון החילונים – הסתיימה. אתם ניצבים בפני דור חדש של חילונים שישאל אתכם הרבה שאלות. למשל, למה לבנות דתיות בגיל 18, יש פטור אוטומטי משירות צבאי כאשר אחיותיהן החילוניות נשלחות להיות תצפיתניות בעזה ולסכן את חייהן?
"מדוע לבני 18 דתיים יש שירות צבאי מקוצר, של רק 16 חודשים, שאתם אוהבים לקרוא לו ״ישיבות הסדר״ אבל בפועל מדובר בקיצור שירות בתנאים נוחים, שאף חילוני לא נהנה מהם. למה רק לכם מגיעה הפריווילגיה הזו? ואחר כך אתם עוד ממתגים את זה כאילו הצבא רשום על שמכם, כאשר הנשים הדתיות לא מתגייסות כמעט (רק 28%, יותר גבוה לחרדיות עם 0% מאשר לחילוניות עם 89%) והבנים עושים שירות מקוצר בישיבות הסדר".
"אנחנו גם נתחיל לשאול אתכם למה רק לכם יש מערכת חינוך דתית, אשר הטפסים הרשמיים שלה מאפשרים לפטר כל מורה חילוני אם הוא לא תואם את השקפת העולם הדתית של לימודים ברוח קידוש השם. למה שניתן את זה לכם על חשבוננו כשלנו אין משהו מקביל כזה כחילונים?אנחנו גם קובעים חד משמעית ש״בנות שירות לאומי״ אשר מעזות להגיע לבתי ספר חילוניים ולהחזיר בתשובה ילדים חילונים, לא עושות שום שירות לאומי. הן עושות שירות דתי מגזרי, ואנחנו מתכוונים להפסיק את זה"."
נאור נרקיס נגד סרוגים: "אתם התנחלתם בלבבות – אנחנו נתחלן בלבבות"
"רווינו מספיק מכשלונות כלכלת ״בעזרת השם״ שהמפלגה שמייצגת את המגזר הזה מובילה. ויותר מדי דם חילוני נשפך על רעיונות משיחיים של התנחלויות בשטחים ובעזה. ההנהגה החילונית הבאה לא תהיה מוכנה שדם חילוני יישפך על ההזיות המשיחיות שלכם. לפני כשבועיים ביקרתי במכינה בעלי, ויצאתי משם מודאג מאד.
"הרבנים אסרו על תלמידי המכינה לדבר איתנו, ואחד מהם ניגש אליי בכל זאת ואמר לי שהוא מעריך את הפעילות שלי אבל שהרבנים אמרו לו לא לדבר איתנו. שאלתי אותו מה גילו. הוא אמר ש-18 וחצי. אז אמרתי לו ״אתה עוד שנייה עומד להחזיק נשק, גם אז תקשיב לרב שלך לפני שתקשיב לחוק? לפי החוק מותר לך לדבר עם מי שאתה רוצה בגיל 18 וחצי״ – את הדברים המדאיגים האלו בדיוק שקורים במקומות האפלים האלה, אנחנו מתכוונים לעצור, כמו גם את טיפולי ההמרה הנוראיים שמאמללים הומואים דתיים לאומיים. את זה אמרתי ישירות לרב לוינשטיין, לפני שבועיים, כשבאתי לבקר בעלי".
"בכוונתי כחילוני גאה, לעמוד מול כל מערכת הפריוולגיות שיש לכם ומניתי פה, מהפטורים לנשים בצבא ועד למערכת החינוך הפוליטית שלכם, ולטפל בכל הדברים האלה כפי שנטפל בעוצמה בפריוולגיות של החרדים. אתם תפסיקו לעשות לנו גניבת דעת. אנחנו נציע את עולם הערכים החילוני גם לדתיים לאומיים, וילך לנו יופי עם הצלחה בשיעורי החילון – אנחנו מתכוונים לעשות לכם את מה שעשיתם לנו במשך שנים. אתם התנחלתם בלבבות – אנחנו נתחלן בלבבות".
חילוני ישראלי
מלך!13:15 06.10.2025
בת-שבע טובה
אני לא מבינה למה סרוגים נותנים לטמבל הזה במה בכלל. אין לכם עמוד שדרה?13:09 06.10.2025
ברור. את כל כך פלורליסטית שמי שלא בצד שלך צריך לסתום לו את הפה...
איראנית!13:18 06.10.2025
ספי
בתגובה ל: בת-שבע טובה
אה את לא בעד הידברות, שיחות, וכל החרטא שאתם מוכרים לנו?13:21 06.10.2025
חילוני, לא פראייר
בתגובה ל: בת-שבע טובה
למה לא? קצת דיון ופלורליזם לא יזיק לכם13:29 06.10.2025
חילוני
בתגובה ל: בת-שבע טובה
מפחיד אותך שהחילונים מתחילים להיאבק על שיויון זכויות?!?13:30 06.10.2025
פרנק קאסל
זו הגישה שמסבירה למה נאור נרקיס כו חשוב!13:54 06.10.2025
יעקב קיימאן
ממורמר.13:17 06.10.2025
מעניין למה הוא ממורמר באמת
מדינה שמנוהלת על פי אמונות טפלות ילדותיות, שבה אם אתה מאמין בחבר דימיוני יש לך פריבילגיות, שהחילונים צריכים להחזיק את הצבא ואת הכלכלה, ואז גם כופים עליהם את הדת ומסיתים נגדם חילון המדינה - צו השעה. אין שום עתיד למדינה שמנוהל ככה. עסק שהיה מנוהל ככה היה קורס מהר מאוד. הסיפור הזה נגמר.13:27 06.10.2025
משה רן
נאור נרקיס צודק בכל מילה.13:17 06.10.2025
קטנצ'יק
נאור נרקיס אומר את האמת. המגזר הדתי שכל הזמן מתלונן על אפלייה נגדו נהנה מכל האפליות האפשריות, במיוחד בשירות צבאי פריווילגי. הגיע הזמן לשוויון. גם במערכת החינוך הפריווילגית.13:19 06.10.2025
עמוס
הוא צודק בכל מילה13:18 06.10.2025
פםללל
רוב הדברים שאמר לא נכונים נקודה ! כמו שיש הבדלים בשרות בצבא בין גברים לנשים וכמו שיש פטורים לאנשי תרבות, כך יש התאמות לאורך חיים שונה בתכלית כפי שיש בציבור...
רוב הדברים שאמר לא נכונים נקודה ! כמו שיש הבדלים בשרות בצבא בין גברים לנשים וכמו שיש פטורים לאנשי תרבות, כך יש התאמות לאורך חיים שונה בתכלית כפי שיש בציבור דתי הן לגבי שירות נשים והן לגבי ישיבות הסדר שצריכים גם ללמוד תורה גם לשרת. לא מסתבר שבחור דתי יסיים צבא וישיבה בגיל מאד מאוחר. לגבי התנחלויות הוא גם לא צודק.. הרבה חילונים מסכימים עם ההתנחלות הן מצד עניני ביטחון והן מצד הציונות שבדבר.. מעבר לכך אכן הוא צודק לצערי שכמו שיש החזרה בתשובה כך יכולה להיות החזרה בשאלה ..המשך 13:22 06.10.2025
איילת שקד
בתגובה ל: פםללל
בחור חילוני יכול לשרת 3 שנים ואז ללכת ללמוד באוניברסיטה עוד 3 שנים, אבל ללמוד תורה אסור עד גיל מאוחר? תסביר13:35 06.10.2025
אני22
בתגובה ל: פםללל
אתה מצליח ללכת ולנשום באותו זמן עם המוח הלא מפותח הזה? יש הבדל בין בחירה לבין חוסר בחירה. אישה לא בוחרת להיותאישה, היא נולדת ככה, עם כל המאפיינים - לטוב ולרע. דתי בוחר להיות דתי. למרות שטיפת המוח מגיל צעיר, זו עדיין בחירה, והיא בוודאי לא מצדיקה זכויות וחובות שונות.13:42 06.10.2025
אא הפקרות
בתגובה ל: פםללל
איזה פטורים יש לאנשי תרבות?13:48 06.10.2025
רועי
בתגובה ל: פםללל
לאנשי תרבות יש פטורים? למה לשקר? רוב המשתמטים ימנים וזה ידוע. רק הכיפות הסרוגות מהציבור הימני מתגייסים. ואני לא מבין למה הם ממשכים לאכול את מצביעי בן גביר ונתניהו שרובם לא משרתים. מתי הם יקומו על הזכויות שלהם?14:02 06.10.2025
ספי
צודק מאה אחוז!!13:20 06.10.2025
דנה
צודק בכל מילה!!13:22 06.10.2025
פםלל
למה חייל דתי צריך לשמור במסיבת תועבה חילונית כמו בנובה?13:26 06.10.2025
חנמאל הקו**ינל
בתגובה ל: פםלל
באמת אף חייל דתי לא שמר על הנובה . היה להם פריווילגיה לצאת הביתה בגלל החג. הם נשלחו על ידי ממשלת החורבן לאבטח מאחזים לא חוקיים. הם היו עסוקים בלהתעלל בפלסטינים בגדה המערבית. בין היתר בגללם נרצחו רבים בנובה.13:40 06.10.2025
בושה
בתגובה ל: פםלל
תתבייש לך. אתה בטח גם מאמין שהילדים הטהורים שנרצחו שם נרצחו כי המסיבה הייתה ״תועבה״. לך תהיה משת״פ של חמאס13:40 06.10.2025
ווטאבאוטיזם
בתגובה ל: פםלל
תפקידו של חייל הוא לשמור על כלל אזרחי המדינה, ללא הבדל מגזר, מגדר, אידיאולוגיה או טעם מוזיקלי. כמו שחייל אתאיסט נדרש להגן על מסיבות פולחן דתי שאינו מסכים איתן.13:43 06.10.2025
