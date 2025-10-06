נאור נרקיס: "אבל אני פה לעדכן שהחגיגה שלכם על חשבון החילונים – הסתיימה. אתם ניצבים בפני דור חדש של חילונים שישאל אתכם הרבה שאלות"

נאור נרקיס יוזם מיזם "חוזרים בתבונה" בו הוא מנסה לחלן את הציבור החרדי, הגיב לכתבה בסרוגים בה נאמר כי פעולותיו נגד הציבור החרדי והדתיי הם כפייה: "אנחנו מתכוונים לעשות לכם את מה שעשיתם לנו במשך שנים. אתם התנחלתם בלבבות – אנחנו נתחלן בלבבות".

דבריו המלאים :"כאשר קראתי את המאמר שפרסמתם נגד תנועת חוזרים בתבונה ומיתגתם את השיח שאנחנו עושים מול דתיים וחרדים על עקרונות החילוניות כ״כפייה״ -שפשפתי את עיניי ולא האמנתי למה שאני קורא".

"עיתון של מגזר שמאמין בהתנחלות בלבבות, בבנות שירות שמחזירות בתשובה ילדים חילונים, בדוכני תפילין בכל פינת רחוב, בגרעינים תורניים בעלות של מאות מיליוני שקלים למשלם המיסים, ובהדתה של כל תכנית לימוד – עיתון כזה יוצא נגד פעילות של חזרה בתבונה בדרכי נועם ומתוך בחירה חופשית? הייתכן? האם הגמל לא רואה את דבשתו".

החגיגה שלכם על חשבון החילונים – הסתיימה

"ואתם אכן לא רואים את הדבשת שלכם, אבל אני פה לעדכן שהחגיגה שלכם על חשבון החילונים – הסתיימה. אתם ניצבים בפני דור חדש של חילונים שישאל אתכם הרבה שאלות. למשל, למה לבנות דתיות בגיל 18, יש פטור אוטומטי משירות צבאי כאשר אחיותיהן החילוניות נשלחות להיות תצפיתניות בעזה ולסכן את חייהן?

"מדוע לבני 18 דתיים יש שירות צבאי מקוצר, של רק 16 חודשים, שאתם אוהבים לקרוא לו ״ישיבות הסדר״ אבל בפועל מדובר בקיצור שירות בתנאים נוחים, שאף חילוני לא נהנה מהם. למה רק לכם מגיעה הפריווילגיה הזו? ואחר כך אתם עוד ממתגים את זה כאילו הצבא רשום על שמכם, כאשר הנשים הדתיות לא מתגייסות כמעט (רק 28%, יותר גבוה לחרדיות עם 0% מאשר לחילוניות עם 89%) והבנים עושים שירות מקוצר בישיבות הסדר".

"אנחנו גם נתחיל לשאול אתכם למה רק לכם יש מערכת חינוך דתית, אשר הטפסים הרשמיים שלה מאפשרים לפטר כל מורה חילוני אם הוא לא תואם את השקפת העולם הדתית של לימודים ברוח קידוש השם. למה שניתן את זה לכם על חשבוננו כשלנו אין משהו מקביל כזה כחילונים?אנחנו גם קובעים חד משמעית ש״בנות שירות לאומי״ אשר מעזות להגיע לבתי ספר חילוניים ולהחזיר בתשובה ילדים חילונים, לא עושות שום שירות לאומי. הן עושות שירות דתי מגזרי, ואנחנו מתכוונים להפסיק את זה"."

נאור נרקיס נגד סרוגים: "אתם התנחלתם בלבבות – אנחנו נתחלן בלבבות"

"רווינו מספיק מכשלונות כלכלת ״בעזרת השם״ שהמפלגה שמייצגת את המגזר הזה מובילה. ויותר מדי דם חילוני נשפך על רעיונות משיחיים של התנחלויות בשטחים ובעזה. ההנהגה החילונית הבאה לא תהיה מוכנה שדם חילוני יישפך על ההזיות המשיחיות שלכם. לפני כשבועיים ביקרתי במכינה בעלי, ויצאתי משם מודאג מאד.

"הרבנים אסרו על תלמידי המכינה לדבר איתנו, ואחד מהם ניגש אליי בכל זאת ואמר לי שהוא מעריך את הפעילות שלי אבל שהרבנים אמרו לו לא לדבר איתנו. שאלתי אותו מה גילו. הוא אמר ש-18 וחצי. אז אמרתי לו ״אתה עוד שנייה עומד להחזיק נשק, גם אז תקשיב לרב שלך לפני שתקשיב לחוק? לפי החוק מותר לך לדבר עם מי שאתה רוצה בגיל 18 וחצי״ – את הדברים המדאיגים האלו בדיוק שקורים במקומות האפלים האלה, אנחנו מתכוונים לעצור, כמו גם את טיפולי ההמרה הנוראיים שמאמללים הומואים דתיים לאומיים. את זה אמרתי ישירות לרב לוינשטיין, לפני שבועיים, כשבאתי לבקר בעלי".

"בכוונתי כחילוני גאה, לעמוד מול כל מערכת הפריוולגיות שיש לכם ומניתי פה, מהפטורים לנשים בצבא ועד למערכת החינוך הפוליטית שלכם, ולטפל בכל הדברים האלה כפי שנטפל בעוצמה בפריוולגיות של החרדים. אתם תפסיקו לעשות לנו גניבת דעת. אנחנו נציע את עולם הערכים החילוני גם לדתיים לאומיים, וילך לנו יופי עם הצלחה בשיעורי החילון – אנחנו מתכוונים לעשות לכם את מה שעשיתם לנו במשך שנים. אתם התנחלתם בלבבות – אנחנו נתחלן בלבבות".