הפרשן הבכיר לענייני המזרח התיכון, צבי יחזקאלי, התייחס לסרטון בו נראים ערבים רעולי פנים מסתובבים חמושים ביישוב 'נעלה' בבנימין. לדברי יחזקאלי, הצבא התעקש להגדיר את האירוע כפלילי.

וכך הוא כותב: "בליל שבת האחרון רעולי פנים חמושים הסתובבו ברחובות. הרבש"ץ ביקש להכריז אביר לילה וחדירה, אך הצבא התייחס לכך בקרירות – "רק גנבי רכב". אבל כל מי שמבין את המזרח התיכון יודע – ברגע שחמוש נכנס ליישוב, הוא יכול לבחור: לגנוב רכב או להפוך לנוח'בה. עצם החדירה היא הסיפור. הצבא מתעקש לראות בזה פלילי, אך בשטח זה נראה ומתנהג כמו חוליית נוח'בה".

יחזקאלי ציין כי "אין דבר כזה "גניבת רכב סתם" גניבה, אמל"ח, הטרדות, נשק – כולם חוליות באותו קו: ג'יהאד. אם לא נתעורר, נקבל את הנוח'בה גם ביהודה ושומרון".

הוא טען כי "התמונות לא פורסמו כי הנרטיב הרשמי הוא פלילי. האמת פשוטה: אין פלילי. הכל חלק ממלחמה אחת גדולה. זו קריאת השכמה".