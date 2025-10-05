איש התקשורת והמשפיען בן שפירו דיבר בהשקת הספר החדש שלו: "LIONS and SCAVENGERS": ״שנאת חינם זה משהו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו".

איש התקשורת והמשפיען בן שפירו דיבר היום (ראשון) בהשקת הספר החדש שלו: "LIONS and SCAVENGERS" בתיאטרון ירושלים. שפירו אמר על ישראל ״שנאת חינם זה משהו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו".

שפירו הוסיף: "ישראלים לא מבינים שזה שהם מצליחים זו סיבה לשנוא אותם, זה אומר שהם גנבו את ההצלחה ממישהו" בנוסף אמר שהוא מאוד אופיטמי לגבי עתיד המדינה.

לפני מספר חודשים ביום העצמאות לפני שהשיא משואה אמר לסרוגים "כל האירוע הזה נערך בסימן של אחדות – יש כאן הרבה אנשים, עם הרבה דעות שונות. הדבר היחיד שחשוב לי זה שכולם מתחברים ביחד למען מדינת ישראל". כשנשאל מה יש לו לאחל לעתיד של מדינת ישראל, שפירו אמר בפשטות: "חזק חזק ונתחזק".