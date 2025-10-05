גורמים בכירים בארגון הטרור חמאס חשפו כי בשטח כבר החלו פעולות לריכוז החטופים, החיים והחללים לקראת התקדמות המשא ומתן ושחרורם המיידי בהתאם לתנאי טראמפ

גורם בכיר בחמאס מסר פרטים חדשים על ההתקדמות לעסקה לגורמים עיתונאיים בעולם הערבי, על פי הבכיר חמאס החל במלאכת איתור וריכוז החטופים, הנרצחים והחיים לקראת השלבים הבאים במשא ומתן עם ישראל ולקראת תחילת שחרורם בעתיד הנראה לעין.

גורם בכיר בחמאס, הנמצא בקשר עם העיתון אל ערביה האמירתי, חושף כי ארגון הטרור החל במאמצים לאיתור חטופים, חללים וחיים, וריכוזם לקראת התקדמות המגעים לעסקה ולקראת תחילת הסכמות על שחרורם.

אותו גורם מסר בהקשר זה, כי המתווכים וגורמים אמריקאיים הביעו גמישות גדולה יותר בכל הקשור לשחרורן של הגופות, בעוד הם ממשיכים להתעקש על דד ליין 72 השעות של טראמפ בכל הקשור לשחרור החטופים החיים.

בנוסף לכך, אותו בכיר בארגון הטרור מסר כי התקבלו ערבויות כי הנסיגה הנוכחית של צה"ל אל קווי 55% מהרצועה תהיה קבועה, וכי ניתנו ערבויות לכך. אך כי בתמורה, הביע חמאס מוכנות להתפרק מנשקו כחלק מהעסקה לסיום המלחמה.