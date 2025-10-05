בעוד שטרם ברור האם ההסכם עם חמאס ייחתם – אלוף (מיל') גיורא איילנד טוען כי "למדינת ישראל אין אינטרס להמשיך במלחמה בעזה"

אלוף (מיל') גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, התייחס היום (ראשון) למתווה טראמפ לסיום המלחמה בעזה ואמר: "למדינת ישראל אין אינטרס להמשיך במלחמה בעזה. יש לנו את החזית האיראנית, אנחנו צריכים הרבה משאבים על מנת להיות מוכנים למלחמת איראן השנייה, המיליארדים שאנחנו שופכים בעזה יהיו חסרים לדברים שבעיניי הם חשובים יותר".

מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ל-CNN כי אם חמאס לא יוותר על השלטון ברצועה הוא יושמד לחלוטין. בנוסף הוא אמר שראש הממשלה בנימין נתניהו מחויב להסכם.

מוקדם יותר מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, להתקדמות במגעים בין ישראל לחמאס ואמר כי ארצות הברית פועלת לסיום ההיבטים הטכניים של ההסכם.

