חג הסוכות הוא אולי החג הכי פשוט – אבל בעצם גם הכי עמוק. בפרק ה־16 של הדתיות האלה, הדר בן חמו ואורטל ברזילי נכנסות לסוכה ומדברות על המקום – המקום שלנו בעולם, המקום בשולחן שבת, המקום בלב, ועל איך הסוכה מזכירה לנו שכל מקום הוא קצת זמני.

אורטל מגיעה עם השרשראות הצבעוניות וההתרגשות של הילדים, משוכנעת שאין דבר כזה סוכה בלי קישוטים. הדר, לעומתה, מודה שאין לה עצבים לתלות כלום – “העיקר שיש סכך וזה עומד”. מתוך ההבדלים האלה נפתח דיון מצחיק ומרגש על הצורך האנושי ביציבות: למה אנחנו כל כך נאחזים בקבוע, כשהחיים דווקא מבקשים מאיתנו לשהות לרגע בתוך הזמני?

השתיים מדברות על המעבר הזה – מלהחזיק במקום הבטוח, אל היכולת לצאת החוצה, לשבת תחת שמיים פתוחים ולשאול את עצמנו: איפה באמת הבית שלי? ואולי הבית הוא בכלל לא מקום פיזי, אלא תחושה שאנחנו בונים מחדש בכל פעם.