חג הסוכות הוא אולי החג הכי פשוט – אבל בעצם גם הכי עמוק. בפרק ה־16 של הדתיות האלה, הדר בן חמו ואורטל ברזילי נכנסות לסוכה ומדברות על המקום – המקום שלנו בעולם, המקום בשולחן שבת, המקום בלב, ועל איך הסוכה מזכירה לנו שכל מקום הוא קצת זמני.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
להאזנה בכל פלטפורומת הפודקאסטים – לחצו כאן
אורטל מגיעה עם השרשראות הצבעוניות וההתרגשות של הילדים, משוכנעת שאין דבר כזה סוכה בלי קישוטים. הדר, לעומתה, מודה שאין לה עצבים לתלות כלום – “העיקר שיש סכך וזה עומד”. מתוך ההבדלים האלה נפתח דיון מצחיק ומרגש על הצורך האנושי ביציבות: למה אנחנו כל כך נאחזים בקבוע, כשהחיים דווקא מבקשים מאיתנו לשהות לרגע בתוך הזמני?
השתיים מדברות על המעבר הזה – מלהחזיק במקום הבטוח, אל היכולת לצאת החוצה, לשבת תחת שמיים פתוחים ולשאול את עצמנו: איפה באמת הבית שלי? ואולי הבית הוא בכלל לא מקום פיזי, אלא תחושה שאנחנו בונים מחדש בכל פעם.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים