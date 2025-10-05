דניאלה גלבוע שרדה את השבי לאחר חטיפתה לעזה ממוצב נחל עוז, במשך 470 ימים. בראיון מיוחד, ובשלווה נדירה, היא גוללת את סיפור החטיפה שלה רגע אחרי רגע. צפו

בבוקר ה-7 באוקטובר 2023, מוצב נחל עוז הפך לזירת אימה עבור התצפיתניות ששירתו בו. בראיון מיוחד לקרן נויבך בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב', ששודר הבוקר (ראשון), חשפה דניאלה גלבוע, שורדת השבי, את הרגעים הקשים שעברו עליה ועל חברותיה במיגונית במוצב נחל עוז. באומץ וכנות, היא פירטה את הרגעים של החטיפה, זה לאחר זה. הראיון המלא ייכלל בפרק מיוחד של העונה השנייה של ההסכת "נחל עוז המוצב שהופקר", שיעלה לאוויר ב-12 באוקטובר 2025, באדיבות כאן הסכתים וכאן תרבות.

צפו בהצצה לעדותה של דניאלה גלבוע על רגעי החטיפה:

רגעי האימה במיגונית

דניאלה גלבוע תיארה בראיון את רגעי הטבח במוצב, כשניסתה לשרוד מול המחבלים. "הסתכלתי אחורה, וראיתי את אביב (חג'ג'), ואביב זחלה, היא הייתה ממש רחוקה ממני כבר והיא קלטה שאני מסתכלת עליה, אז היא צרחה לי כזה, דניאל, בואי, כזה ממש חזק," סיפרה דניאלה. היא ניסתה לזחול לעבר חברתה, אך אז הכול השתתק: "עצמתי עיניים חזרה ושקט. הכול נעצר בבום. ואני זוכרת את עצמי שוכבת במקום. היד שלי, יד ימין שלי על נועה (פרייס), יד שמאל שלי על אביב. אין לי מושג כאילו מה קורה, אני עדיין עם עיניים עצומות, מנסה לשחק אותה מתה."

דניאלה תיארה את תחושת חוסר האונים המוחלטת כששכבה בין חברותיה, מנסה להעמיד פני מתה כדי להימנע מפגיעה. היא שיתפה בכנות על הרגעים שבהם הבינה כי חברותיה הטובות נרצחו לנגד עיניה, ועל הרגע המצמרר שבו שמעה את המשפט: "יו אר גואינג טו גזה."

השבי והשחרור

שבע תצפיתניות נחטפו ממוצב נחל עוז באותו בוקר טראגי. נועה מרציאנו נרצחה בשבי, ואורי מגידיש חולצה במבצע צבאי. חמש התצפיתניות – דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, לירי אלבג, נעמה לוי ואגם ברגר – שוחררו מהשבי לאחר יותר מ-470 ימים, בינואר 2025. עדותה של דניאלה ממחישה את האומץ והכוח הנפשי שנדרשו כדי לשרוד את התופת.

הפרק המלא, שישודר ב-12 באוקטובר 2025, מבטיח להעמיק בסיפורן של התצפיתניות ובמורכבות האירועים במוצב נחל עוז. הקשיבו להסכת ב-@kan_israel ו-@kan.tarbut, וצפו בתוכנית "סדר יום עם קרן נויבך" בכאן רשת ב' למידע נוסף.