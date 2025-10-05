שלושה גברים נפצעו במהלך בניית סוכה בחצר בית באשדוד, ביניהם גבר כבן 40 שפונה לבית החולים כשמצבו בינוני והוא סובל מחבלות בראש ובגפיים

נפגעים בהיערכות לחג: שלושה גברים נפצעו היום (ראשון) במהלך בניית סוכה בחצר בית באשדוד. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לפצועים טיפול רפואי, כשאחד מהם פונה לבית החולים אסותא באשדוד כשמצבו בינוני.

לפי הודעת צוותי החירום, הפצוע שפונה לבית החולים הוא גבר כבן 40, אשר סבל מחבלות בראש ובגפיים. שני הפצועים האחרים, שתוארו כגברים כבני 60 ו-30, במצב קל.

עוד באותו נושא טרגדיה ברחובות: בן 75 נהרג בזמן בניית סוכה 11:40 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בשבוע שעבר דווח על גבר כבן 75 מרחובות שנהרג לאחר שנפל ממרפסת ביתו שבקומה גבוהה, ככל הנראה כשעסק בבניית סוכה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום.

חובש בכיר במד"א שמיל בכר, סיפר: "הובילו אותנו אל הגבר ששכב בחצר הבניין כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה במהלך בניית סוכה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו".