ארגון "המצפה הסורי לזכויות אדם" טען כי נשיא סוריה המודח בשאר אל-אסד אושפז במשך 9 ימים בבית החולים ברוסיה אחרי שהורעל. בשלב זה לא ידוע מי אחראי להרעלה, כשבקרמלין טוענים כי ייתכן ומדובר בניסין הפללה

ארגון "המצפה הסורי לזכויות אדם" טען כי נשיא סוריה המודח בשאר אל-אסד אושפז לאחרונה בבית החולים במוסקבה, זאת לאחר שהורעל בזמן גלותו. כך דווח היום (שני) בעיתון ה"ניו יורק פוסט".

לפי הדיווח, אסד הורעל בבית שבו הוא מתגורר בפרברי מוסקבה מאז צאתו לגלות בעקבות נפילת שלטונו בדמשק. ב-20 בספטמבר הנשיא לשעבר הובהל לחדר מיון בבית החולים ברוסיה כשמצבו קשה, ולבסוף שוחרר אחרי תשעה ימים של אשפוז.

בשלב זה לא ידוע מי אחראי להרעלה, וכן נאמר כי "לא ברור אם ההרעלה נבעה מטעות או ממניע מכוון". במצפה הסורי טענו כי " ייתכן שהמטרה הייתה לפגוע באסד, אך גם ייתכן שמדובר בניסיון להביך את השלטון הרוסי ולהראות כי הנשיא ולדימיר פוטין לא מסוגל להגן על בני בריתו".

מקורות ברוסיה שצוטטו בדיווח טענו כי לקרמלין לא היה קשר למקרה, ואמרו שייתכן ומדובר בניסיון הפללה. הרשויות הרוסיות לא הגיבו לדיווח בשלב הזה.