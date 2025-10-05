גם בחול המועד הקרוב יערכו שני מעמדי ברכת כהנים בהשתתפות הרבנים הראשיים ומשפחות החטופים. במוצאי שמחת תורה יערכו הקפות שניות ברחבת הכותל

היערכות לחג הסוכות בכותל המערבי: מעמד ברכת הכהנים המסורתית בחול המועד בהשתתפות שורדי שבי משפחות חטופים

לקראת חג הסוכות תשפ״ו: מעמד 'ברכת הכהנים' המסורתית בכותל המערבי יתקיימו בשני מועדים בהשתתפות רבבות מתפללים, שורדי שבי ומשפחות חטופים • במעמד ישאו תפילות לחזרתם של החטופים להצלחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל • הקרן למורשת הכותל: "מחזה מרגש החוזר על עצמו מדי שנה כאשר רבבות באים לרחבת הכותל להתברך בברכת כהנים".

לקראת חג הסוכות תשפ״ו, הקרן למורשת הכותל המערבי נערכת לבואם של מאות אלפי מבקרים ומתפללים במהלך ימי חג הסוכות לקיים את זכר עליה לרגל, לאחר שבמהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה פקדו כ- מיליון וחצי מתפללים את רחבת הכותל המערבי. לכבוד החג, הקרן למורשת הכותל המערבי תעמיד כמדי שנה סוכות כשרות ומהודרות לטובת הציבור הרחב.

היערכות שיא לקראת מעמדי ברכת הכהנים המסורתיים שיתקיימו השנה בשני מועדים במעמד הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, ראש העיר ירושלים וקהל רב:

יום חמישי | י"ז בתשרי תשפ"ו | 09.10.25

יום ראשון | כ' בתשרי תשפ"ו | 12.10.25

• תפילת שחרית: 8:45

* ברכת כהנים ראשונה של שחרית: 9:15

* תפילת מוסף: 10:15

* ברכת כהנים שנייה של מוסף: 10:30

* תפילה לשובם של החטופים, לשלום החיילים וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום עם ישראל: 10:45

המעמדים בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות חטופים

במעמדים צפויים להשתתף שורדי שבי ששוחררו משבי החמאס בעזה, בני משפחותיהם של החטופים שיקיריהם עדיין נמצאים בשבי החמאס, פצועי צה"ל שנפצעו במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'.

בתוך כך, יתקיים השנה מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' עם הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, מיד לאחר התפילה במעמד הראשון של ברכת הכהנים ביום חמישי כשאלפי מתפללים יחלפו לברכת חג מהרבנים שליט"א.

המעמדים יועברו בשידור חי באתר הקרן למורשת הכותל המערבי www.thekotel.org ובערוצי היוטיוב.

במוצאי שמחת תורה: הקפות שניות

כמיטב המסורת, הקפות שניות במוצאי שמחת תורה: מעמד "הקפות שניות" המסורתי ברחבת הכותל המערבי יתקיים אי"ה במוצאי שמחת תורה | יום שלישי | אור לכ"ג תשרי | 14.10.25 החל מהשעה 22:00 ברחבת הכותל המערבי בליווי תזמורת.

* הכניסות לעיר העתיקה ולכותל המערבי ייסגרו במידה ויהיו עומסים.

* הציבור מתבקש להישמע להנחיות הסדרנים לטובת בטיחות פוקדי הכותל המערבי.

* יש לעקוב אחרי הפרסומים וההנחיות המתעדכנות מעת לעת.

שינויים בהסדרי התנועה בעיר העתיקה

בתוך כך, דוברות המשטרה מודיעה גם היא על היערכות משטרת ישראל בירושלים לאירועי 'ברכת הכהנים' בכותל המערבי בירושלים, ושינויים בהסדרי התנועה

מחוז ירושלים של משטרת ישראל, ממשיך את היערכותו במסגרת המוכנות המבצעית לתקופת ׳חגי תשרי׳, בפיקודו של מפקד המחוז ניצב אמיר ארזני, ביניהן ימי חול המועד סוכות ובפרט לקראת אירועי 'ברכת הכהנים' הצפויים להתקיים בימים- חמישי (9.10) וראשון (12.10), בכותל המערבי בירושלים.

אלפי שוטרי משטרת ישראל, לוחמי מג"ב ומתנדבים, יפרסו גם במהלך הימים הקרובים ברחבי העיר ירושלים, בדגש לאזור העיר העתיקה וצירי התנועה באזור, במטרה לתת מענה לכל תרחיש, לשמור על הסדר הציבורי, הביטחון והבטיחות.

במסגרת הפעילות המשטרתית, יבוצע ויסות קהל, במטרה לנתב בביטחה ובביטחון את הציבור הצפוי להגיע לרחבת הכותל המערבי הכל, תוך שמירה על שלום הציבור ובטחונו.

בתוך כך, תמשיך המשטרה לבצע פעילות יזומה לשמירת הביטחון והסדר הציבורי ותעסוק באכיפה, הכוונה וויסות התנועה בצירים הראשיים ברחבי העיר. עוד בטרם החג ובמהלכו, תתבצע פעילות מוגברת לאיתור שוהים בלתי חוקיים ואלו המסייעים להם. בנוסף, תתוגבר הפעילות המבצעית בקרבת בתי הכנסת לאיתור חריגים.

להלן פירוט השינויים הצפויים בהסדרי התנועה במהלך אירועי 'ברכת הכהנים':

תחסם כניסת כלי רכב לאזור העיר העתיקה, לרבות הצירים:

כביש עוקף העיר העתיקה, דרך מעלה השלום, שער יפו, גת שמנים-דרך העופל, רוקפלר וסולטן סולימאן, יצחק קריב, שלמה המלך, הצנחנים, וחטיבת ירושלים.

בכביש 1- מכיוון המטה הארצי לכיוון העיר העתיקה, יוצבו שוטרים ויתבצעו הכוונות ושינויים בהסדרי התנועה בהתאם לעומסי התנועה והמבקרים באזור.

לרשות נוסעי התחבורה הציבורית בעיר ירושלים, ניתן להחנות כלי רכב פרטיים בחניוני 'חנה וסע' בתשלום: נחל צופים, הר הרצל, טדי, חניון הלאום, חניון בייט, חניון שוק רמלה-לוד (סמוך למלחה).

הציבור מתבקש להימנע מלהגיע לאזור העיר העתיקה במהלך ימי החג בכלי רכב פרטיים ולהסתייע בתחבורה הציבורית, היסעים מחניוני 'חנה וסע' והרכבת הקלה.

אנו שבים וקוראים לציבור לגלות ערנות ולפנות למוקד החירום של המשטרה בטלפון 100 בכל אירוע חריג המצריך טיפול והתערבות משטרתית או בעת זיהוי חפץ חשוד. כמו כן, ניתן לפנות כל העת גם למוקד המידע הארצי של משטרת ישראל בטלפון 110 בכדי לקבל מידע ולהתעדכן בהתאם.

משטרת ישראל ערוכה ופועלת לאבטח את אלפי המתפללים והמבקרים שיגיעו לכותל המערבי בירושלים בימי החג וחול המועד סוכות ובפרט במהלך אירועי 'ברכת הכהנים'. נמשיך לפעול על מנת לאפשר את חופש הפולחן לכל המתפללים ולהגיע בביטחה ובביטחון לעיר ירושלים בכלל ולעיר העתיקה בפרט.