אירוע חריג בחוף מגדל בכנרת: פיצוץ במנוע של אופנוע ים אירע בתוך המים. כתוצאה מכך נפצע גבר כבן 23 במצב בינוני שפונה לבית חולים עם כוויות וחבלות

לפני זמן קצר אירע פיצוץ במנוע של אופנוע ים בכנרת. כתוצאה מכך נפגע רוכב האופנוע ופונה לבית חולים פוריה במצב בינוני.

מדוברות איחוד הצלה מחוז צפון נמסר כי צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לפצוע בינוני (צעיר כבן 23) בחוף מגדל.

שי ושילת אמרוסי (אב ובתו) חובשי איחוד הצלה שהעניקו לו סיוע ראשוני מסרו: "נמסר לנו בזירה כי אירע פיצוץ באופנוע ים ובעקבות כך הצעיר נפצע בינוני. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירת האירוע הוא פונה לבית החולים 'צפון' בפוריה כשהוא סובל מחבלת ראש ומכוויות בפניו ובידיו".

ממד"א נמסר: בשעה 10:06 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על אופנוע ים שככל הנראה התפוצץ בחוף בכנרת. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז רפואי צפון (פוריה) צעיר בן 23 במצב בינוני עם כוויות בגופו וחבלת ראש. שקד

חובש רפואת חירום במד״א אוריאל דדון סיפר:

״הגענו למקום בעקבות דיווח על אופנוע ים שככל הנראה התפוצץ בתוך המים. עוברי אורח חילצו אל החוף גבר בן 23 כשהוא סובל מכוויות ומחבלת ראש. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו בינוני״.