יום אחרי ניסיון מתקפת הסייבר על בית החולים שמיר (אסף הרופא) במשרד הבריאות עדכנו כי מידע רפואי דלף מהמערכות, אך הדגישו כי חקירת האירוע נמשכת

יום אחרי שדווח על ניסיון חמור למתקפת סייבר בבית החולים שמיר (אסף הרופא) במהלך יום כיפור, משרד הבריאות פרסם היום (שישי) עדכון נוסף על האירוע וציינו כי הודלפו מיילים שנשלחו לבית החולים – אשר כללו גם מידע רפואי. בדבריהם הרגיעו כי בשלב זה אין אינדיקציה לדליפת מידע מהמערכת המרכזית, אך הדגישו כי חקירת האירוע נמשכת.

"כפי שדווח אתמול, המתקפה לא פגעה בשירות של בית החולים ויש גישה לכלל המערכות אולם היה חשש לדליפת מידע" נמסר ממשרד הבריאות. "מבדיקות ראשוניות עולה כי דלפו הודעות מייל שנשלחו אל ומבית החולים בתאריך ה-25.9 ובכלל זה מידע רפואי שהיה במסגרת הודעות אלו".

עוד הובהר כי "נכון לעכשיו אין אינדקציה שבתקיפה דלף מידע ממערכת ניהול המידע הרפואי המרכזית (הקמיליון), והבדיקות בעניין זה יימשכו. משרד הבריאות ומערך הסייבר הלאומי ממשיכים בליווי הצוותים המקצועיים של בית החולים, בשיתוף פעולה עם הגורמים המוסמכים, כדי לוודא את המשך התפקוד באופן בטוח".