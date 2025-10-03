פָּרָשַׁת הַאֲזִינוּ היא פרשת השבוע העשירית בספר דברים. היא מתחילה בפרק ל"ב, פסוק א' ומסתיימת באותו פרק בפסוק נ"ב. את פרשת האזינו קוראים בשבת שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים – היא שבת שובה, או בשבת שבין יום הכיפורים לסוכות.
זמני כניסת ויציאת שבת
ירושלים
כניסת השבת: 17:55. יציאת השבת: 18:06
תל אביב
כניסת השבת: 18:11. יציאת השבת: 19:08
חיפה
כניסת השבת: 17:54. יציאת השבת: 18:58
באר שבע
כניסת השבת: 18:04. יציאת השבת: 18:58
חברון
כניסת השבת: 18:06. יציאת השבת: 18:57
גוש עציון
כניסת השבת: 18:05. יציאת השבת: 18:57
אריאל
כניסת השבת: 17:51. יציאת השבת: 18:57
אילת
כניסת השבת: 17:53. יציאת השבת: 18:58
צפת
כניסת השבת: 17:55. יציאת השבת: 18:56
