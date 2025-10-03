פָּרָשַׁת הַאֲזִינוּ היא פרשת השבוע העשירית בספר דברים. היא מתחילה בפרק ל"ב, פסוק א' ומסתיימת באותו פרק בפסוק נ"ב. את פרשת האזינו קוראים בשבת שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים – היא שבת שובה, או בשבת שבין יום הכיפורים לסוכות.

