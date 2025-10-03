חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 03.10.2025 / 07:57

את פרשת האזינו קוראים בשבת שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים – היא שבת שובה, או בשבת שבין יום הכיפורים לסוכות. זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת האזינו תשפ"ו

פָּרָשַׁת הַאֲזִינוּ היא פרשת השבוע העשירית בספר דברים. היא מתחילה בפרק ל"ב, פסוק א' ומסתיימת באותו פרק בפסוק נ"ב. את פרשת האזינו קוראים בשבת שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים – היא שבת שובה, או בשבת שבין יום הכיפורים לסוכות.

זמני כניסת ויציאת שבת

ירושלים
כניסת השבת: 17:55. יציאת השבת: 18:06

תל אביב
כניסת השבת: 18:11. יציאת השבת: 19:08

חיפה
כניסת השבת: 17:54. יציאת השבת: 18:58

באר שבע
כניסת השבת: 18:04. יציאת השבת: 18:58

חברון
כניסת השבת: 18:06. יציאת השבת: 18:57

גוש עציון
כניסת השבת: 18:05. יציאת השבת: 18:57

אריאל
כניסת השבת: 17:51. יציאת השבת: 18:57

אילת
כניסת השבת: 17:53. יציאת השבת: 18:58

צפת
כניסת השבת: 17:55. יציאת השבת: 18:56

