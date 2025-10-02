טרגדיה באילת, נער בן 14 טיפס על עמוד תיבות דואר. העמוד קרס והנער נפגע בראשו הוא פונה במצב אנוש לבית החולים יוספטל שם נקבע מותו

טרגדיה באילת. נער בן 14 נמחץ למוות מקריסה של עמוד תיבות דואר בעיר. לפי פרטים ראשונים, הנער טיפס על העמוד וניסה לקפוץ ממנו, העמוד קרס והנער נחבל בראשו.

ממד"א נמסר: "חובשים ופאראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח יוספטל נער בן 13 במצב אנוש עם חבלת ראש תוך כדי פעולות החייאה. בבית החולים נקבע מותו".

הפראמדיק במד"א שלום בן דוד ואסף תפוחי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו את הנער שוכב על המדרכה כשהוא מחוסר הכרה עם חבלת ראש קשה. פלג גופו התחתון היה מתחת לעמוד תיבות הדואר שקרס ואזרחים ביצעו בו פעולות החייאה בהדרכה של מוקד 101 של מד"א. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות בשטח ותוך כדי הפינוי לבית החולים כשמצבו אנוש. לצערנו בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו"

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.