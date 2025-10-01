במהלך היממות האחרונות פתחה עוצבת הקומנדו בפיקוד אוגדה 98 בפעולה קרקעית נרחבת בלב העיר עזה, כחלק ממבצע מרכבות גדעון ב'.
הלוחמים פועלים במרחב קרב בנוי וצפוף, תוך שימוש ביכולות חשיפה-תקיפה מתקדמות, כוחות חשאיים ותמיכה של אש ומודיעין. הפעולה איפשרה לכוחות לאתר ולחסל חוליות של מחבלים מקבוצת חמאס.
במהלך הסריקות נכנסו לכמה מתחמי לחימה שננטשו במהירות בידי האויב בעת נסיגתו. במתחמים שנבדקו נמצאו ציוד לחימה רב: ווסטים מידי לוחמים, מחסניות, רימונים, מפות ומצלמות. הציוד שימש למחקר ואיסוף מידע טרוריסטי.
הציוד שנמצא הועבר לגורמי המודיעין לצורך חקירה וניתוח.
מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל מפיקוד הדרום ממשיכים בפעילות נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה למען הגנה על אזרחי מדינת ישראל".
