מחפשים מה לעשות בסוכות בירושלים והשומרון? מוזיאונים ומופעים בעיר העתיקה, טיולים בגן החיות ובגן הבוטני, סיורים במנהרות הכותל ובשוק מחנה יהודה, וגם חוויות ייחודיות בשומרון – יקבים, שילה הקדומה ומעיינות טבע

חול המועד סוכות הקרוב מזמין אתכם ללב הארץ – לירושלים והשומרון. כאן נפגשים ההיסטוריה והמסורת עם חוויות משפחתיות, תרבותיות וקולינריות. מהסליחות בכותל ועד סיורים בטבע השומרוני, ממוזיאונים ייחודיים ועד אירועי סוכות חגיגיים – כל אחד ימצא כאן את החג שלו.

רוח וחוויות תרבות

מלונות ממילא ומצודת דוד: סוכות מעוצבות לפי מסורת ישראלית לצד אירוח יוקרתי, מופעים ואירועים מיוחדים לחג, עם נוף פנורמי אל העיר העתיקה.

מוזיאון מגדל דוד: סיורים מודרכים בתוך המצודה ההיסטורית ותצפיות מרהיבות מהחומות אל ירושלים העתיקה והחדשה. בערב מתקיים מופע אור-קולי מרשים המספר את סיפור העיר.

מוזיאון ישראל: תערוכות אמנות, ארכיאולוגיה ויהדות לצד פעילויות אינטראקטיביות לילדים, כולל מתחם מיוחד לחגי תשרי.

הסוכה הגדולה בעולם: סוכת ראש העיר בכיכר ספרא: סמל לאחדות, לשותפות ולקבלה, ובה הופעות, קבלת פנים מסורתית ואושפיזין מכל הארץ.

סיורים בעיר העתיקה

מנהרות הכותל: ירידה אל מתחת לפני הקרקע למסע בין אבני יסוד של בית המקדש, חוויה היסטורית בלתי נשכחת.

סיור על חומות ירושלים: הליכה על גבי החומות העתיקות עם נופים מרהיבים לעיר העתיקה והחדשה, תחנות הסבר וסיפורי עבר.

שוק מחנה יהודה: חגיגה קולינרית עם טעמים מקומיים, ריחות תבלינים ודוכנים צבעוניים שמקבלים אופי מיוחד בחג.

צעדת ירושלים: שלושה מסלולים מרהיבים בטבע, מתחם פעילויות חינמי לכל המשפחה בגן סאקר ומופע מרכזי של משה פרץ.

אטרקציות למשפחות

מוזיאון המדע בירושלים: מאות מוצגים אינטראקטיביים וסדנאות מדעיות לילדים ולנוער, עם תכניות מיוחדות לחג.

גן החיות התנ"כי: גן החיות המפורסם של ירושלים מארח פעילויות מיוחדות בסוכות, סיורים מודרכים, מופעים ופינות ליטוף לילדים.

הגן הבוטני בירושלים: אוסף עשיר של צמחים מכל העולם, סיורים מודרכים וסדנאות יצירה ירוקות באווירת חג.

עיר דוד – עמק צורים: הילדים וההורים הופכים ל"ארכיאולוגים ליום אחד" וחושפים ממצאים בני אלפי שנים, ובערב מתקיים המופע המרהיב "הללויה אש ומים".

בית הקונפדרציה – פסטיבל "שירת האושפיזין": שלושה ימים של לבבות פתוחים, פיוט ושירה.

הספרייה הלאומית – "הגן הסודי": מרחב קסום לילדים ולמשפחות, כולו קרטון, שבו רעיונות מצמיחים מילים וסיפורים פורחים בכל פינה.

נשים וסיפורים: מארחות ירושלמיות פותחות את בתיהן וסוכותיהן לציבור לחוויית אירוח ירושלמית אותנטית.

מערת צדקיהו – "מנהרת הזמן": סיור תת-קרקעי נדיר עם קסדות ופנסים (מגיל 8, בהרשמה מראש) שמחזיר את סודות ההיסטוריה לחיים.

חוויות בשומרון

הר גריזים: אתר מורשת עולמית של אונסק"ו עם שרידים ארכיאולוגיים, תצפיות מרהיבות וסיפורים מהתנ"ך.

יקב הר ברכה: יקב משפחתי בלב השומרון, המשלב טעימות יין עם סיפור אישי ונופים קסומים.

יקב פסגות: מרכז מבקרים מרשים עם סרט תלת־ממדי, טעימות יין ותצפית פנורמית על הרי בנימין והשומרון.

שילה הקדומה: אתר תנ"כי בו שכן המשכן, עם מיצגי מולטימדיה, סדנאות מיוחדות לילדים וסיורים מודרכים לכל המשפחה.

מעיינות השומרון: מסלולי מים מרעננים המתאימים למשפחות עם ילדים, טיולים קצרים בשילוב פיקניק ומנוחה בטבע.

צעדת יובל לשומרון: חגיגת אסיף עם חנוכת מעיין והופעות של אמנים.

מרכז הסינון של שומרון העתיקה: חוויית "ארכיאולוגים ליום אחד" עם שטיפת חרסים ומיון ממצאים.

מצוקי פרול: פעילויות אתגריות וסנפלינג בין הר גריזים להר ברכה לנועזים שביניכם.