חול המועד סוכות הקרוב מזמין אתכם ללב הארץ – לירושלים והשומרון. כאן נפגשים ההיסטוריה והמסורת עם חוויות משפחתיות, תרבותיות וקולינריות. מהסליחות בכותל ועד סיורים בטבע השומרוני, ממוזיאונים ייחודיים ועד אירועי סוכות חגיגיים – כל אחד ימצא כאן את החג שלו.
רוח וחוויות תרבות
מלונות ממילא ומצודת דוד: סוכות מעוצבות לפי מסורת ישראלית לצד אירוח יוקרתי, מופעים ואירועים מיוחדים לחג, עם נוף פנורמי אל העיר העתיקה.
מוזיאון מגדל דוד: סיורים מודרכים בתוך המצודה ההיסטורית ותצפיות מרהיבות מהחומות אל ירושלים העתיקה והחדשה. בערב מתקיים מופע אור-קולי מרשים המספר את סיפור העיר.
מוזיאון ישראל: תערוכות אמנות, ארכיאולוגיה ויהדות לצד פעילויות אינטראקטיביות לילדים, כולל מתחם מיוחד לחגי תשרי.
הסוכה הגדולה בעולם: סוכת ראש העיר בכיכר ספרא: סמל לאחדות, לשותפות ולקבלה, ובה הופעות, קבלת פנים מסורתית ואושפיזין מכל הארץ.
סיורים בעיר העתיקה
מנהרות הכותל: ירידה אל מתחת לפני הקרקע למסע בין אבני יסוד של בית המקדש, חוויה היסטורית בלתי נשכחת.
סיור על חומות ירושלים: הליכה על גבי החומות העתיקות עם נופים מרהיבים לעיר העתיקה והחדשה, תחנות הסבר וסיפורי עבר.
שוק מחנה יהודה: חגיגה קולינרית עם טעמים מקומיים, ריחות תבלינים ודוכנים צבעוניים שמקבלים אופי מיוחד בחג.
צעדת ירושלים: שלושה מסלולים מרהיבים בטבע, מתחם פעילויות חינמי לכל המשפחה בגן סאקר ומופע מרכזי של משה פרץ.
אטרקציות למשפחות
מוזיאון המדע בירושלים: מאות מוצגים אינטראקטיביים וסדנאות מדעיות לילדים ולנוער, עם תכניות מיוחדות לחג.
גן החיות התנ"כי: גן החיות המפורסם של ירושלים מארח פעילויות מיוחדות בסוכות, סיורים מודרכים, מופעים ופינות ליטוף לילדים.
הגן הבוטני בירושלים: אוסף עשיר של צמחים מכל העולם, סיורים מודרכים וסדנאות יצירה ירוקות באווירת חג.
עיר דוד – עמק צורים: הילדים וההורים הופכים ל"ארכיאולוגים ליום אחד" וחושפים ממצאים בני אלפי שנים, ובערב מתקיים המופע המרהיב "הללויה אש ומים".
בית הקונפדרציה – פסטיבל "שירת האושפיזין": שלושה ימים של לבבות פתוחים, פיוט ושירה.
הספרייה הלאומית – "הגן הסודי": מרחב קסום לילדים ולמשפחות, כולו קרטון, שבו רעיונות מצמיחים מילים וסיפורים פורחים בכל פינה.
נשים וסיפורים: מארחות ירושלמיות פותחות את בתיהן וסוכותיהן לציבור לחוויית אירוח ירושלמית אותנטית.
מערת צדקיהו – "מנהרת הזמן": סיור תת-קרקעי נדיר עם קסדות ופנסים (מגיל 8, בהרשמה מראש) שמחזיר את סודות ההיסטוריה לחיים.
חוויות בשומרון
הר גריזים: אתר מורשת עולמית של אונסק"ו עם שרידים ארכיאולוגיים, תצפיות מרהיבות וסיפורים מהתנ"ך.
יקב הר ברכה: יקב משפחתי בלב השומרון, המשלב טעימות יין עם סיפור אישי ונופים קסומים.
יקב פסגות: מרכז מבקרים מרשים עם סרט תלת־ממדי, טעימות יין ותצפית פנורמית על הרי בנימין והשומרון.
שילה הקדומה: אתר תנ"כי בו שכן המשכן, עם מיצגי מולטימדיה, סדנאות מיוחדות לילדים וסיורים מודרכים לכל המשפחה.
מעיינות השומרון: מסלולי מים מרעננים המתאימים למשפחות עם ילדים, טיולים קצרים בשילוב פיקניק ומנוחה בטבע.
צעדת יובל לשומרון: חגיגת אסיף עם חנוכת מעיין והופעות של אמנים.
מרכז הסינון של שומרון העתיקה: חוויית "ארכיאולוגים ליום אחד" עם שטיפת חרסים ומיון ממצאים.
מצוקי פרול: פעילויות אתגריות וסנפלינג בין הר גריזים להר ברכה לנועזים שביניכם.
