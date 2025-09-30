לחמי המילואים של חטיבת יפתח תחת פיקוד אוגדה 99, השמידו בצפון רצועת עזה מטעני חבלה שהונחו לאורך הציר. כחלק ממאמץ להשמדת תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס

לחמי המילואים של חטיבת יפתח תחת פיקוד אוגדה 99, השמידו בצפון רצועת עזה מטעני חבלה שהונחו לאורך הציר. כחלק ממאמץ להשמדת תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס.

במהלך פעילות במרחב זייתון, בפאתי העיר עזה, רכב משוריין של הכוחות מזהה באמצעות מצלמות מטעני חבלה שהונחו לאורך הציר. בזיהוי מהיר, כלי הנדסה תקף את המרחב בו זוהו המטענים. בעקבות הפיצוץ שאירע לאחר התקיפה, זוהתה זירת מטענים מוסתרת אשר נועדה לפגוע בלוחמי צה״ל. הושמדה כלל הזירה ואין נפגעים לכוחותינו.

עוד באותו נושא הקרבות בעזה: 11 לוחמים נפצעו בצפון הרצועה; 5 באורח קשה 20:55 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מוקדם יותר היום פורסם כי לוחמי סיירת גבעתי זיהו מחבל מארגון הטרור חמאס שהיה חמוש בנשק וברימונים. המחבל התקרב לעמדת הכוחות כשהוא מסתתר תחת שמיכה ומיד לאחר הזיהוי, הלוחמים פתחו בירי וחיסלו את המחבל. אין נפגעים לכוחותינו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דובר צה"ל

בנוסף דובר צה"ל מסר כי אמש כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, הפועלים תחת אוגדה 36 בעיר עזה, זיהו שני מחבלים חמושים שניסו להתקרב לעבר מגנן של הכוח. זמן קצר לאחר מכן, מכלול האש של חטיבת כפיר בהכוונת הכוחות בשטח תקף וחיסל את המחבלים.

במקביל, אוגדה 98 הפועלת גם היא במרחב העיר עזה, תקפה וחיסלה בתקיפות מדויקות, מחבל אשר זוהה כראש חולייה בחמאס, ושלושה מחבלים נוספים. בנוסף, כוחות אוגדה 162 הפועלים במרחב העיר עזה, חיסלו מחבלים במפגש ישיר בשטח ובסיוע מהאוויר.