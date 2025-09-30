ימים אחרי שטראמפ התנגד לריבונות, מאות חברי בתי נבחרים, פסטורים בכירים ואישי ציבור בארה"ב פנו אליו במכתב : "יהודה ושומרון הם הזהות של ישראל". יוסי דגן: "מסמך היסטורי המהווה ניצחון גם לישראל וגם לארה"ב".

בצל ההמתנה לתשובת חמאס למתווה טראמפ, וימים ספורים לאחר שנשיא ארה"ב הביע התנגדות להחלת ריבונות, נשלח לבית הלבן מכתב חריג של מאות חברי בתי נבחרים, סנאטורים, פסטורים אוונגליסטים בכירים, ראשי אוניברסיטאות ואישי ציבור אמריקנים. במכתב קראו החותמים לנשיא טראמפ לחזור בו מדבריו, ולהכיר בזכותה של ישראל להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון.

במכתב שהועבר לנשיא באמצעות בכיר בממשלו, ונמסר בעותק גם לראש מועצת שומרון יוסי דגן, כתבו החותמים:

"יהודה ושומרון הם לא רק ההיסטוריה של ישראל – הם הזהות שלה. ריבונות על חבל ארץ זה היא זכות אלוקית של ישראל. הגבלת זכותה של ישראל להפעיל ריבונות בלב ארץ התנ"ך לא תביא שלום אלא תאריך את הסכסוך".

החותמים גם הודו לטראמפ על מה שכינו "הצעדים ההיסטוריים למען ישראל" – העברת השגרירות לירושלים, ההכרה ברמת הגולן ועמידה מול ניסיונות הדה־לגיטימציה. עם זאת, הזהירו כי כל מהלך שיוביל לוויתורים בליבה ההיסטורי של ישראל יהווה פגיעה בביטחון ולא יקרב שלום.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, הודה למאות החותמים ואמר:

"מדובר במסמך בעל חשיבות מהמעלה הראשונה. המנהיגים האלו מייצגים מיליוני נוצרים בארה"ב ובעולם ומציבים קו ברור – עמידה לצד ישראל ולצד הריבונות. זהו ציון דרך משמעותי במאבק למען החלת הריבונות ונגד הקמת מדינת טרור בלב הארץ".