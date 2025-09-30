בנט מגיב ליאיר גולן: בפוסט שהעלה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ברשת טוויטר, הוא תוקף את דבריו של ח"כ יאיר גולן הבוקר. לדברי בנט אין מקום לפטר את זיני בממשלה שתקום.
"בממשלת התיקון שתקום כל בעל תפקיד יימדד ויישפט לפי פעולותיו למען המדינה, ולא לפי דעות קדומות של פוליטיקאים או תקשורת. כולם אכן מבינים שתהליך המינוי היה עקום, שלא באשמת זיני. אך מרגע שהאלוף דוד זיני מתמנה כדין, הוא ראש השב״כ של מדינת ישראל, ואני מאחל לו הצלחה בתפקיד ממלכתי וחיוני זה", דברי בנט בעמוד הטוויטר שלו.
הבוקר, בראיון לגל"צ, אמר יאיר גולן כי במידה והוא יקים את הממשלה הבאה הוא יפעל להדיח את דוד זיני מתפקידו כראש השב"כ. זאת, עוד לפני שמינויו של זיני יצא לפועל בכלל. בצהריים גם בני גנץ ושותפים נוספים באופוזיציה יצאו נגד דבריו.
בתוך כך, הערב, עם חזרתו של ראש הממשלה נתניהו מארצות הברית, צפויה הממשלה להתכנס ולאשר את מינויו של האלוף זיני לרשות השב"כ, לאחר האישור שניתן בוועדת גרוניס בשבוע שעבר.
דניאל
ממש ציני ומצחיק!!! מי מדבר על מינוי עקום בנט, אתה כבר מצחיק!!!16:49 30.09.2025
אבי
להדיך את יאיר גולן להתמודד לכנסת האדם הזה לא ראוי להעמיד למישפט על. הסתה ופגיעהה הביטחון המדינה את הנזק רואים בעולם.16:40 30.09.2025
נועם
כדאי שיסתכל בראי טוב טוב. כמה מינויים עקומים ואסוניים היו בזמן ממשלתו?16:51 30.09.2025
