נפתלי בנט על האמירה של גולן לפיה יפעל להדיח את זיני מרשות השב"כ: "כל בעל תפקיד יימדד ויישפט לפי פעולותיו", עם זאת ציין "מבינים שהמינוי עקום"

בנט מגיב ליאיר גולן: בפוסט שהעלה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ברשת טוויטר, הוא תוקף את דבריו של ח"כ יאיר גולן הבוקר. לדברי בנט אין מקום לפטר את זיני בממשלה שתקום.

עוד באותו נושא יאיר גולן: "אם נרכיב את הממשלה – נדיח את ראש השב"כ דוד זיני" 09:32 | חדשות סרוגים 18 0 😀 👏

"בממשלת התיקון שתקום כל בעל תפקיד יימדד ויישפט לפי פעולותיו למען המדינה, ולא לפי דעות קדומות של פוליטיקאים או תקשורת. כולם אכן מבינים שתהליך המינוי היה עקום, שלא באשמת זיני. אך מרגע שהאלוף דוד זיני מתמנה כדין, הוא ראש השב״כ של מדינת ישראל, ואני מאחל לו הצלחה בתפקיד ממלכתי וחיוני זה", דברי בנט בעמוד הטוויטר שלו.

הבוקר, בראיון לגל"צ, אמר יאיר גולן כי במידה והוא יקים את הממשלה הבאה הוא יפעל להדיח את דוד זיני מתפקידו כראש השב"כ. זאת, עוד לפני שמינויו של זיני יצא לפועל בכלל. בצהריים גם בני גנץ ושותפים נוספים באופוזיציה יצאו נגד דבריו.

בתוך כך, הערב, עם חזרתו של ראש הממשלה נתניהו מארצות הברית, צפויה הממשלה להתכנס ולאשר את מינויו של האלוף זיני לרשות השב"כ, לאחר האישור שניתן בוועדת גרוניס בשבוע שעבר.