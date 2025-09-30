בעוד הבית הלבן מאותת שייתן גיבוי מלא לישראל אם חמאס ידחו את ההצעה, ליברמן דוחף את נתניהו להצהיר על צעדים מידיים

בצל הציפייה לתשובת חמאס למתווה שהציג אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, יו”ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, בחר לפנות היום בx (טוויטר) היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו – ולקרוא לו לנקוט קו ברור וחד משמעי.

בציוץ שפרסם כתב ליברמן:

“אני קורא לראש הממשלה להצהיר כבר עכשיו באופן חד וברור: במידה וחמאס לא מקבלים את תוכנית טראמפ, באותו הרגע אנחנו סוגרים את כל המעברים לעזה. אין סיוע הומניטרי, אין אספקת חשמל, מים או דלקים. עד כאן.”

דבריו מגיעים על רקע הלחץ הציבורי והפוליטי הגובר לקדם את עסקת החטופים ולהביא לסיום הלחימה. בעוד נתניהו מתמרן בין דרישות הבית הלבן לבין קואליציה שברירית מבית, ליברמן מבקש להציג קו תקיף עוד יותר – כזה שלא מותיר מקום לפשרות מול חמאס.

כזכור, מתווה טראמפ כולל את החזרת החטופים לצד צעדים הדרגתיים לפירוז חמאס ברצועה, תוך פיקוח בינלאומי צמוד. טראמפ עצמו הבהיר כי אם חמאס ידחה את המתווה, ישראל תיהנה מתמיכה מלאה של הבית הלבן להחריף את המהלכים הצבאיים ולסיים את העבודה בעזה.