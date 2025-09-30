מה הקשר בין הלילה הקשה של ליאו מסי, לסערה אדירה בלב ים? ואיך נבחרת ארגנטינה קשרה ליום הקדוש בשנה?

בין קודש לספורט יום כיפור: היא 2016, מסי שזכה בהכול עם ברצלונה מגיע לגמר רביעי עם הנבחרת כשאת שלושת הקודמים הוא הקודמים הוא הפסיד. המשחק הוא גמר קופה אמריקה מול צ'ילה. המשחק נגמר ב-0:0 ומסי מחמיץ את הפנדל הראשון בדו קרב הפנדלים. ארגנטינה מפסידה ומסי השבור מתייאש, הוא לא לעולם לא יזכה בתואר עם הנבחרת.

"עבורי הנבחרת נגמרה. ניסיתי הרבה פעמים. זה לא בשבילי. זה מה שאני מרגיש כרגע. זה עצוב, אבל זה לא בשבילי". אמר הכוכב לתקשורת. מסי אולי התייאש אבל אוהדי ארגנטינה ממש לא התייאשו ממנו. לחץ חברתי מכניע אותו והכוכב חוזר לנבחרת. במונדיאל 2018 ארגנטינה מודחת כבר בשמינית הגמר אחרי 3:4 דרמטי מול צרפת של אמבפה הצעיר.

עוד באותו נושא בין קודש לספורט | פרשת שמיני: לשחק בתוך החוקים 14:56 | שמחה רז 0 0 😀 👏

מסי כבר הרבה מעבר לייאוש, למה שום דבר לא הולך לו בנבחרת? "אני צריך לחשוב טוב על מה הלאה. כרגע אני לא מרגיש שיש לי תשובות". אך שוב הקהל משכנע אותו והכוכב חוזר ובגדול. זכיה בקופה אמריקה ב-2021, זכייה במונדיאל ב-2022 וזכייה ב-2024 בקופה נוסף.

בין קודש לספורט: סערה אדירה בלב ים

אנחנו נמצאים לפני יום הכיפורים, היום הקדוש בשנה. במנחה אנחנו נקרא את ספר יונה, שעוסק בכלל בתשובה של עם אחר ובבריחה מאחריות, אבל מלמד אותנו על חשיבותה של התשובה והאחריות האישית. אבל אני רוצה להתמקד ברגע אחד ששמתי לב אליו בעקבות הרב יונתן זקס זצ"ל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יום כיפור לאתר

יונה נמצא בספינה עם המלחים מנסה לברוח מהאחריות שהטיל עליו הקב"ה. סערה אדירה בלב ים מתחוללת ויונה מבין שהוא האשם. באותו הרגע מתחולל בליבו רגע קשה במיוחד. יונה מבין שהפתרון היחיד שיציל את חיי המלחים הוא להקריב את חייו שלו. יונה משכנע את המלחים נגד רצונם להשליך אותו לים,וברגע הזה כשהוא עומד על קצה הספינה, הוא משלים עם מותו.

אבל הקב"ה לא משלים עם מותו שולח את הדג להציל אותו ושולח אותו למשימות התשובה. הקב"ה מלמד אותנו אולי את הלקח הכי חשוב של יום הכיפורים. הסליחה היא המתנה הכי גדולה שהקב"ה נתן לנו ולעולם כולו. גם כשאתם מרגיש שאין לו תקווה, הקב"ה מאמין בו. אנחנו מתירים בפתח יום כיפור להתפלל עם העבריינים כי אין אדם שהוא אבוד. שנזכה לשוב בתשובה שלמה ולעולם לא לאבד תקווה מעצמנו. גמר חתימה טובה!